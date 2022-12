Nie ma jednego, skutecznego leku na kaca, co nie oznacza, że nieprzyjemnych oznak zatrucia alkoholem nie można złagodzić. Jakie są najlepsze metody walki z kacem?

Przed nami sylwestrowe szaleństwo, wielu z nas będzie świętować wejście w Nowy Rok w towarzystwie znajomych i bliskich, a o północy wystrzelą korki szampana. Jak nie przesadzić z alkoholem i ustrzec się kaca? Podpowiadamy.

Co to jest kac i jakie są objawy kaca?

Zatrucie alkoholem i szereg dolegliwości mu towarzyszących określamy mianem kaca. W naszych wątrobach alkohol jest podczas trawienia przetwarzany w aldehyd octowy oraz kwas octowy. Wywołują zaburzenia żołądkowe, w tym mdłości oraz wymioty oraz ból głowy. Kac powstaje także przy współudziale utraty elektrolitów, co dzieje się poprzez zwiększone wydalanie moczu.

Oczywiście im więcej pijemy, tym więcej aldehydu octowego powstaje - i tym gorszy kac. Liczy się także sen - im mniej śpimy, tym gorzej czujemy się na kacu w ciągu całego dnia.

Duże znaczenie maja także zanieczyszczenia organiczne alkoholu, powstałe w wyniku jego fermentacji. Te mogą pogłębiać objawy kaca. Zatruciu towarzyszy szereg dolegliwości, wśród których najczęstsze są takie objawy kaca jak ból głowy (związany z rozszerzeniem naczyń krwionośnych), wysuszające usta odwodnienie (z powodu moczopędnego działania alkoholu), nudności oraz bóle żołądka (spowodowane większym wydzielaniem kwasu), a także:

zmęczenie

zaburzenie koncentracji

ból mięśni

podwyższone tętno i ciśnienie

pogorszenie samopoczucia

wymioty i biegunki

większa wrażliwość na hałas oraz światło

brak apetytu

suchość w ustach

drżenie rąk

bezsenność

Należy również zaznaczyć, że kac nie musi pojawić się jedynie w przypadku nadużycia alkoholu, a czasem wystarczy kilka drinków, by odczuć jego objawy. Powinno się spożywać alkohol w umiarkowanych ilościach, gdyż ma szkodliwy wpływ na organizm. O jego wpływie najlepiej porozmawiać z lekarzem rodzinnym.

Sposoby na kaca - co zrobić przed wypiciem alkoholu?

Jeśli zamierzamy danego dnia pić alkohol (np. podczas zbliżającej się sylwestrowej nocy) warto pamiętać o wcześniejszym przygotowaniu organizmu do jego spożycia. Wykonanie pewnych czynności pozwoli nam ograniczyć ryzyko skutków wypicia alkoholu (co jest jednak zależne również od jego ilości). Dobrze jest wypocząć i zjeść przed imprezą obfity posiłek, najlepiej składający się z tłustych potraw, co sprawi, że żołądek będzie wolniej wchłaniał alkohol.

Kolejną opcją jest przygotowanie kwaśnej zupy. Zjedzona następnego dnia dostarczy organizmowi witaminy C. Najlepiej by był to np. żurek, kapuśniak, barszcz lub zupa ogórkowa.

Warto również (dla osób palących) ograniczyć palenie. Nikotyna wespół z alkoholem potrafi wzmóc jego działanie.

Jak pić alkohol, aby uniknąć kaca? Zasady

Jest kilka zasad obecnych podczas spożywania alkoholu, które również mają niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie kilka i kilkanaście godzin po spożyciu. Wśród nich zaleca się:

nie mieszanie rodzajów alkoholu

wypicie szklanki niegazowanej wody po każdej porcji alkoholu

wybieranie jasnych alkoholi (np. czystej wódki), zamiast ciemnych

unikanie picia alkoholu z napojami gazowanymi i zastąpienie ich sokami. Dwutlenek węgla w napojach gazowanych przyspiesza wchłanianie alkoholu.

dawkowanie alkoholu w czasie i robienie przerw

wypicie przed snem minimum pół litra wody oraz zażycie aspiryny lub witaminy C

Domowe sposoby na kaca. Co jeść?

Jeśli czujemy, że dokuczają nam któreś z powyższych objawów zatrucia alkoholem, po przebudzeniu warto wzmocnić swój organizm. Pomocne mogą tu być np. prysznic (także zimny), zjedzenie czegoś (np. wspomnianej kwaśnej zupy, domowego rosołu, tłustego mięsa, owoców zawierających witaminę C), spacer, który pozwoli dotlenić organizm.

Domowe sposoby na kaca. Jakie leki?

Leki na kaca nie istnieją, ale można wzmocnić organizm dostępnymi w aptekach środkami łagodzącymi objawy kaca. Dostępne są m.in. proszki, tabletki musujące i zwykłe tabletki, które zawierają w składzie elektrolity. Te z kolei nawodnią nasz organizm. Niektóre objawy związane z kacem mogą pomóc złagodzić leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). To np. ibuprofen i aspiryna, które są często stosowane w celu zmniejszenia bólu, np. głowy i mięśni.

Domowe sposoby na kaca. Co pić?

Bezwzględnie należy również pamiętać o uzupełnieniu płynów i nawodnieniu organizmu. Niegazowana woda mineralna, woda z cytryną, woda kokosowa, woda z ogórków, zielona herbata, yerba mate, herbata z miodem i imbirem, sok pomidorowy, soki warzywne i owocowe (najlepiej kwaśne), kefir oraz maślanka mogą być naszymi sprzymierzeńcami w walce z objawami kaca.

