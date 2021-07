Dostawca konopi do piwa i wódki BUH osiągnął cel emisyjny w 6 godz.

Alba Konopie SA, spółka dostarczająca susz konopny do Browaru Tenczynek, 13 lipca o 9:00 rozpoczęła emisję skierowaną do inwestorów społecznościowych. W niewiele ponad 6 godzin spółka pozyskała 189 nowych akcjonariuszy. Najwyższa jednorazowa wpłata od inwestora wyniosła 700 tys. zł. Średni ticket inwestycyjny wyniósł 12 704 zł.

Alba Konopie SA w 6 godzin osiągnęła cel emisyjny w wysokości 2,4 mln zł

Przede wszystkim dziękuję wszystkim nowym wspólnikom, którzy zdecydowali się nam zaufać oraz tym samym zaangażowali się w dalszy rozwój naszej spółki. Zaufanie to jedna z największych wartości, jakie wynikają z emisji społecznościowych, to bardzo ważne dla mnie, jak i całego zespołu, że inwestorzy wierzą w nasz model biznesowy i chcą razem z nami budować branżę konopną w Polsce. Po zakończeniu kampanii możemy skupić się na realizacji celów emisyjnych i wytężonej pracy na rzecz naszej wspólnej spółki – powiedział Stanisław Raźniewski, Prezes Alba Konopie SA.

Gratulujemy zespołowi Alba Konopie z sukcesem zakończonej emisji oraz pozyskania blisko 200 nowych akcjonariuszy. Zainteresowanie spółką od momentu poinformowania o planowanym crowdfundingu było bardzo duże. Zarząd emitenta podjął też bardzo dobrą decyzję odnośnie wcześniejszej prezentacji szczegółów emisji, z uwzględnieniem odpowiedniej wyceny nabywanych przez inwestorów akcji. Dodatkowo wcześniej pozyskany inwestor, w ramach emisji prywatnej, również pozytywnie wpłynął na dynamikę kampanii. Alba Konopie SA to kolejny projekt konopny oraz szósta emisja wspierana przez Crowdway w tym roku, która zakończyła się zebraniem 100% wnioskowanej kwoty – poinformował Marcel Rowiński, dyrektor operacyjny w Crowdway.

Plan rozwoju

Alba Konopie ma ambicje, by stać się liderem polskiego rynku konopnego. Obecnie posiada do dyspozycji 300 ha ziemi w Wielkopolsce oraz na Podlasiu, z czego 47 ha objętych czynną uprawą. Zbiory surowca w 2020 roku przekroczyły wolumen 17 ton. Środki pozyskane z ostatnio zakończonej emisji prywatnej oraz emisji crowdfundingowej mają pomóc spółce relatywnie szybko osiągnąć skalę działalności, która ma przełożyć się na dalszy, systematyczny wzrost.

Na stronie emisji crowdfundingowej Alba Konopie SA zostały opublikowane prognozy dotyczące wyników, jakie spółka planuje osiągnąć w kolejnych latach. Prognozowane przychody za 2021 rok mają sięgnąć ponad 2,42 mln zł przy zysku EBITDA 708 tys. zł, czyli 29,2%. W roku 2025 spółka szacuje, że uda się jej osiągnąć przychód prawie 16 mln złotych, EBITDĘ na poziomie 5,5 mln zł, a jej marża ma się zwiększyć do 35,2%.

Cele emisji

Alba Konopie SA przedstawiła szczegółowe cele, na jakie przeznaczy środki pozyskane w ramach crowdfundingu udziałowego.

500 000 zł spółka przeznaczy na rozwój i modernizację centrum produkcyjno-logistycznego, remont budynków, ich unowocześnienie oraz stworzenie odpowiednich warunków pod poszczególne elementy procesu produkcyjnego. 550 000 zł kosztować będzie budowa parku maszyn dedykowanego uprawie i przetwarzaniu konopi, wyposażonego w profesjonalny sprzęt, taki jak maszyna do zbioru, skalowalna suszarnia modułowa czy maszyna do dekortykacji.

200 000 zł wyniesie inwestycja w rolnictwo precyzyjne. Spółka planuje m.in. dalsze prace nad technologią feminizacji plantacji przy użyciu dronów, co przełożyć ma się na lepszą jakość i cenę plonów. W późniejszym czasie chce zaoferować tę usługę rolnikom i klientom, chcącym polepszyć efektywność i opłacalność upraw innych niż konopie w Polsce, UE oraz USA. Ma to być dodatkowym źródłem dywersyfikacji przychodów.

250 000 zł spółka przeznaczy na kampanie marketingowe, aby poszerzać zasięg i budować rozpoznawalność marki. Planuje inwestować w dotarcie do nowych grup klientów i tworzenie zaangażowanych społeczności wokół swoich produktów. 150 000 zł to koszt ekspansji na rynek amerykański, gdzie po produkty CBD dziennie sięga już 60 mln ludzi. W tym celu Alba chce rozwijać partnerstwa w Stanach Zjednoczonych i nawiązywać kolejne współprace z lokalnymi dystrybutorami.

Alba Konopie SA przewidziała ponadto inwestycję w kwocie 300 000 zł na zwiększenie kompetencji zespołu i zatrudnienia. 250 000 zł zasili kapitał pracujący, a kolejne 200 000 przeznaczone zostanie na bieżące koszty operacyjne.

Emisja prywatna

Niedawno Alba Konopie SA zakończyła emisję prywatną na kwotę 2 mln złotych. Nowy inwestor, Marcin Kapralski, pełni funkcję prezesa i jest jednocześnie założycielem oraz głównym akcjonariuszem CCIG Group. Jest to obecnie jedna z największych w Polsce grup call center, zatrudniająca ponad 5 tys. osób w kilkunastu biurach w Polsce i Ukrainie, szykująca się do dalszej ekspansji. Marcin Kapralski został członkiem rady nadzorczej Alba Konopie SA i z jej poziomu będzie aktywnie wspierał spółkę swoim doświadczeniem, wiedzą i kontaktami.

Zdecydowałem się zainwestować w projekt, ponieważ uwierzyłem w perspektywy rozwoju stojące przed spółką, poparte prowadzoną już działalnością operacyjną wraz z unikalną kombinacją kompetencji założycieli Alba Konopie. Moim zdaniem tego typu przedsięwzięcie wsparte dodatkowymi środkami finansowymi będzie w stanie rozszerzyć swój potencjał produkcyjny w krótkim czasie, odpowiadając na rosnący popyt na produkty z konopi, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych – powiedział po zakończonej emisji prywatnej Marcin Kapralski.

Współpraca z Browarem Tenczynek

Spółka dostarcza susz konopny do Browaru Tenczynek na mocy podpisanej umowy. Na bazie jej produktów konopnych powstaje piwo BUH oraz wódka WyBUHowa. Produkty Alba Konopie są dostępne w sieci aptek Dr. Max, a spółka prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania kolejnych umów handlowych. Posiada w portfolio aż 24 wyroby z konopi. Kontroluje proces ich wytwarzania od nasiona po finalny produkt.

Alba Konopie SA dywersyfikuje swoją działalność, inwestując w kolejne linie, m.in. w produkty dla zwierząt. W tym celu nawiązuje współpracę ze sklepem zoologicznym fera.pl. Zamierza także przeznaczyć część upraw pod produkcję kosmetyków. W ramach działań badawczych w sektorze farmaceutycznym, współpracuje także z neuroklinikami. Ma także plany rozwoju poza Polską, podpisała niedawno list intencyjny z dużym dystrybutorem w USA.

Spółka zarządzana jest przez doświadczonych menedżerów: Stanisława Raźniewskiego, Prezesa Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Tomasza Suchowierskiego, współtwórcy sukcesu giełdowego AmRest SA oraz Toya SA, weterana w budowaniu międzynarodowego zasięgu firm.

Alba Konopie: Linie biznesowe

Alba Konopie SA utrzymuje i rozwija kilka linii biznesowych.

Alba-Agro zajmuje się sprzedażą wysokiej jakości surowca konopnego, w tym suszu pod ekstrakcję, nasion, liści, kwiatów czy mieszanek do produkcji herbat. Sprzedaż odbywa się poprzez platformy e-commerce, giełdy i dedykowany sklep internetowy. Alba-Agro zaopatruje producentów z branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej i produktów konopnych, w tym m.in. browar Tenczynek, producenta popularnego piwa BUH. W najbliższym czasie ma nawiązać współpracę z kolejnymi dużymi partnerami handlowymi.

Alba-Hemp oferuje gotowe produkty wytwarzane na bazie upraw własnych spółki, w tym oleje, izolaty, kapsułki oraz różne rodzaje herbat i nasion konopnych. Łącznie spółka produkuje obecnie 34 różnego rodzaju produkty zawierające pełne spektrum kannabinoidów, takich jak CBD, CBDa, CBG, CBN, a także chlorofilu i składników aktywnych. Wyroby nie zawierają syntetycznych czy odseparowanych laboratoryjnie sztucznych substancji. Sprzedaż produktów gotowych Alba-Hemp odbywa się poprzez platformy e-commerce, dedykowany sklep internetowy (Alba-Hemp.com), jak również przez partnerów – właścicieli sieci placówek stacjonarnych, w tym m.in. apteki sieci Dr. Max, jak również platformy farmaceutyczne Abonet i Kamsoft.

Alba-Drony jest dywizją technologiczną, rozwijaną pod kątem rolnictwa precyzyjnego, ze szczególnym akcentem na uprawy konopi. Precyzyjny monitoring rozwijających się roślin za pośrednictwem dronów z kamerami multi i hiperspektralnymi pozwala na eliminację męskich osobników, optymalizacje upraw, wzrost produktywności i wyższą jakość plonów. Rozwijane są autorskie algorytmy, docelowo wykorzystane zostanie uczenie maszynowe.

W ramach rolnictwa precyzyjnego Alba Konopie SA rozwija także metody agrotechniczne. Badany jest rodzaj i gatunek gleb, ich typy i podtypy, przydatność rolnicza gleby. Dokonywana jest analiza zasobności pierwiastków i mikroelementów, map zachwaszczenia, odczynu PH itd.

Hempago to linia oferująca susz konopny pakowany w bibułki, tzw. pre-rolls. Podobnie jak w przypadku Alba-Agro, bazuje na ekologicznych uprawach, gdzie regularnie badany i monitorowany jest cały proces wzrostu roślin, zbioru oraz powstania finalnych produktów, co sprawia, że oferują one najwyższą jakość.