Walka z dostępnością alkoholu będzie priorytetem dla każdego rządu. Mamy w Europie chyba najwięcej punktów sprzedaży alkoholu, jego dostępność jest bardzo duża - mówi nam Witold Franczak, ekspert ds. rynku alkoholi.

Dostępność alkoholu w Polsce jest zbyt duża? fot. PAP

Jak zmienia się rynek alkoholu w Polsce?

Agata Kinasiewicz: Minął rok od kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. Rozmawialiśmy pół roku temu o problemach, które spowodowała wśród producentów alkoholi. Jak podsumowałbyś ten rok?

Witold Franczak: Jeżeli chodzi o alkohol w Polsce, to nie widzę jakichś wielkich zmian. Te zmiany były zauważalne już wcześniej, w czasie pandemii. Oczywiście, jak się patrzy na poszczególne kategorie, to w paru przypadkach było zaskoczenie i duże zmiany. Jeśli chodzi o wódkę, to na pewno zaskoczeniem był, jeszcze pod koniec pandemii, wzrost sprzedaży wódek premium i spadek sprzedaży tzw. małpek.

Spadek "małpek" jest drastyczny, bo średnio około 30-procentowy, co było do przewidzenia po zmianach legislacyjnych, jakie doprowadziły do drastycznej podwyżki cen w tej kategorii.

Wśród ludzi, którzy pracują w biurach, rano wybierają się do pracy, nastąpił spadek porannych zakupów „małpek”. Można zaobserwować zjawisko, że tzw. twardzi konsumenci, którzy preferują mocniejsze alkohole, zamiast „małpek” kupują teraz częściej półlitrowe butelki i piją je np. w 2-3 osoby, żeby wychodziło relatywnie taniej.

Niewątpliwie są małe spadki sprzedaży wódek białych, ale nie kolorowych. Polska jest krajem, gdzie konsumpcja alkoholu mocnego, wódki, jest wysoka. Jesteśmy tutaj niestety w czołówce Europy. To są dość niechlubne statystyki. Dlatego walka z dostępnością alkoholu będzie priorytetem dla każdego rządu. Mamy w Europie chyba najwięcej punktów sprzedaży alkoholu, jego dostępność jest bardzo duża.

