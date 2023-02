Firma Pernod Ricard poinformowała, że planuje kolejne podwyżki cen w Chinach i Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie roku, aby zabezpieczyć swoje zyski przed coraz wyższymi kosztami transportu, energii i szkła.

Pernod Ricard planuje kolejne podwyżki cen; fot. shutterstock.com

Jak podał Reuters, właściciel koniaku Martell, szampana Mumm i wódki Absolut również przewidział solidny roczny wzrost sprzedaży i powiedział, że jest pewny swoich perspektyw na chińskim rynku po zniesieniu blokad związanych z COVID-19.

Pernod Ricard - podwyżki cen

Druga co do wielkości grupa alkoholowa na świecie po Diageo odnotowała lepsze od prognoz zyski i sprzedaż w minionym półroczu zakończonym 31 grudnia, do czego przyczyniły się podwyżki cen o około 10 proc.

Prezes i dyrektor generalny Alexandre Ricard powiedział agencji Reuters, że podczas obchodów chińskiego Nowego Roku w styczniu popyt na alkohole nie był zadowalający z powodu ograniczeń związanych z COVID-19, ale zauważył, że od tego czasu w Chinach nastąpiło otwarcie barów i restauracji.

Zapytany o wzrost cen w drugiej połowie, Ricard powiedział analitykom:

"Bardzo ważne jest, aby chronić nasze marże w środowisku o wysokiej inflacji… Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy zakończyli rok z wysokim jednocyfrowym wpływem na ceny".

Spożycie alkoholi w pandemii

Firma Pernod Ricard zapowiedziała, że spodziewa się wzrostu globalnej sprzedaży w tym roku - w "normalizującym się środowisku".

W czasie pandemii firmy alkoholowe skorzystały na tym, że ludzie pili w domu droższe trunki. Pojawiło się jednak coraz więcej oznak stabilizacji wzrostu branży spirytusowej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ponieważ zwyczaje związane z pandemią zmieniają się.

Wyniki finansowe Pernod Ricard za półrocze

W półroczu zakończonym 31 grudnia 2022 r. Pernod Ricard odnotowało zysk z bieżącej działalności operacyjnej w wysokości 2,42 miliarda euro (2,6 miliarda dolarów), co stanowi wzrost organiczny o 12 proc. To przewyższyło oczekiwania analityków na poziomie 8,2 proc.

Sprzedaż Pernod również wzrosła o 12 proc. do 7,12 mld euro, przewyższając oczekiwania analityków na poziomie 9,7 proc.

Dobra pierwsza połowa odzwierciedlała 5-procentowy wzrost w Stanach Zjednoczonych, największym rynku Pernod, przy czym wzrost był napędzany silnymi podwyżkami cen całego portfela.

W Chinach sprzedaż w pierwszej połowie wzrosła o 4 proc. Firma zaliczyła dobry pierwszy kwartał z solidnym popytem na koniak Martell podczas festiwalu Mid-Autumn, ale słaby drugi kwartał ze względu na ograniczenia związane z COVID-19.

Jakie marki należą do Pernod Ricard?

Pernod Ricard to globalny holding obecny na ponad 80 rynkach świata.

Grupa powstała w 1975 roku w wyniku fuzji dwóch podmiotów: Ricard i Pernod. Od tamtego czasu Grupa nieustannie się rozwija, bazując zarówno na wzroście organicznym, jak i przejęciach: Seagram (2001), Allied Domecq (2005) i Vin&Sprit (2008).

W skład portfolio marek Pernod Ricard wchodzą m.in.: Absolut Vodka, pastis Ricard, Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute i whisky The Glenlivet Scotch oraz irlandzka whiskey Jameson, koniak Martell, rum Havana Club, dżin Beefeater, tequila Olmeca, Becherovak, likiery Kahlúa i Malibu, szampany Mumm i Perrier- Jouët, a także wina Jacob’s Creek, Campo Viejo.

Pernod Ricard w Polsce

W Polsce Grupa Pernod Ricard jest obecna od połowy lat 90-tych, początkowo jako dystrybutor marek międzynarodowych. W 2001 roku holding podjął strategiczną decyzję o nabyciu Polmosu Poznań, a wraz z nim marki Wódka Wyborowa. 2008 roku podczas integracji z V&S Grupa Pernod Ricard stała się właścicielem kolejnych lokalnych marek wódki, takich jak Wódka Luksusowa, Pan Tadeusz, Siwucha i Polska. Na polskim rynku firma o nazwie Wyborowa Pernod Ricard koncentruje się na dynamicznym rozwoju międzynarodowych marek w segmencie premium oraz na wzmacnianiu portfela wódek lokalnych.

