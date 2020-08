Drugie życie butelki po winie. 5 sposobów na jej wykorzystanie

Taras jak z filmu

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o instagramowym tarasie, balkonie czy kąciku w pokoju, możesz urządzić go na własną rękę. Puste butelki po winie posłużą Ci jako lampion bądź świecznik. Nie trzeba być dekoratorem wnętrz, żeby puścić wodze fantazji i stworzyć miłe, przyjazne miejsce do odpoczynku, które nabierze niepowtarzalnego klimatu. Butelkę możesz wypełnić lampkami choinkowymi lub dodać do niej wysoką świeczkę w ulubionym kolorze. Zrób to jak tylko chcesz.

taras.jpg

Flakon na kwiaty

Czasami zastosowania butelki nie trzeba szukać daleko. Jeśli dostaniesz niespodziewanie bukiet kwiatów, a akurat nie masz w domu wolnego wazonu, wykorzystaj butelkę. Możesz udekorować ją np. flizeliną dekoracyjną lub brązowym sznurkiem. Jeśli wyznajesz dewizę „mniej znaczy więcej” pozostaw szkło klasyczne, bez zdobień.

flakon.jpg

Ozdoby na każdą imprezę

Planujesz celebrować urodziny, Baby Shower, Sylwestra albo inną imprezę i jesteś fanem własnoręcznie przygotowanej scenerii? Na takie okazje idealnie sprawdzą się ozdoby ze zdobionych butelek z balonami. Wystarczy, że okleisz butelki taśmą samoprzylepną, a później posypiesz brokatem. Kolejnym krokiem będzie nałożenie na każdą z nich balona i ostrożne napompowanie. Pięknie połyskujące butelki stanowią ozdobę same w sobie, a balony mogą nawiązywać do Twojej uroczystości, np. trzydziestych urodzin czy płci dziecka, którego się spodziewasz.

Girlanda z butelek

Girlandy z butelek to hit nie tylko sezonu letniego. Oczywiście możesz użyć ich do przystrojenia wnętrza np. na wieczorze panieńskim czy uroczystości ślubnej. Wystarczy każdą z udekorowanych dowolnie butelek przymocować sznurkiem do sufitu. Doskonale sprawdzą się także na zaaranżowanie klimatycznego, jesiennego ogrodu czy na przygotowanie aranżacji bożonarodzeniowej przed domem.