Czym jest dry dating? Badania wykazały, że aż 52 proc. ankietowanych Polaków jest zainteresowanych randkami bez alkoholu. Ten trend określono jak „dry dating" i kawa może być jego idealnym dopełnieniem.

Dry dating. Nowy bezalkoholowy trend zyskuje popularność w Polsce. fot. mat. pras.

Kawiarnia to najlepsze miejsce na pierwszą randkę?

Polacy uważają, że spotkania przy kawie to wciąż najlepszy sposób na randkę - wynika z nowego badania aplikacji randkowej Badoo. 57%1 polskich singli uważa, że kawiarnia to najlepszy pomysł na pierwsze spotkanie - obalając tym samym przekonanie, że rozmowy przy małej czarnej lub dużej białej są już staromodne. Nowe wyniki badań pojawiają się w samą porę na Dzień Kawy obchodzony w Polsce 29 września oraz na jej międzynarodowe święto, przypadające na 1 października.

Pierwsze randki często bywają stresujące, ale wybór klimatycznej kawiarni sprawi, że będą one bardziej luźne, stosunkowo niedrogie, a także nie będą zobowiązywały do długiego szykowania się, siedzenia do późnych godzin nocnych czy picia licznych koktajli.

Czym jest dawn dating?

Badanie zlecone przez aplikację randkową Badoo pokazuje, że poranne spotkania są coraz popularniejsze, a połowa singli była już na randce przed 10 rano lub chciałaby się na taką wybrać. Trend ten określany jest jako „dawn dating”, czyli randkowanie o świcie i spotkania w kawiarniach doskonale do niego pasują. Jedna trzecia singli wskazuje, że takie randki są fajnym sposobem na rozpoczęcie dnia, zauważając, że o tej porze mają o wiele więcej energii. Jednak największy odsetek - 43% - lubi poranne spotkania, bo nie ma wtedy oczekiwania, by pić alkohol!

Dry dating zyskuje popularność w Polsce

Badoo potwierdziło również, że rośnie trend randkowy „dry dating”, w którym chodzi właśnie o spotkania na trzeźwo. Aż 52% ankietowanych singli było zainteresowanych randkami bez alkoholu i to jest świetna wiadomość, bo choć procenty rozluźniają, to wpływają także na podejmowanie pochopnych decyzji. Idealną alternatywą może być spotkanie właśnie przy kawie, które daje singlom szansę na lepsze poznanie drugiej osoby i sprawdzenie, czy mają wspólne zainteresowania. Kofeina nie tylko daje ten ważny zastrzyk energii, ale przyczynia się także do produkcji dopaminy - hormonu, który sprawia, że czujemy się szczęśliwi.

Jakie randki lubią Polacy?

Ruch to zdrowie - aż 61% Polaków lubi aktywne randki - np. w formie spaceru - dlaczego więc nie zorganizować wczesnoporannej randki przy kawie na świeżym powietrzu? To świetna opcja dla osób posiadających psy, bo interakcje społeczne między ludźmi i ich psami zwiększają poziom hormonu dobrego samopoczucia - oksytocyny.

Niezwykłe warsztaty - według danych Badoo, 1/5 polskich singli preferuje randki, które są szalone i nieprzewidywalne lub z aktywnościami, których nie mieli okazji wcześniej doświadczyć. Warsztaty z baristą są świetną rozrywką, a wspólne odkrywanie ciekawych faktów pomaga zacieśniać relacje.

Wszędzie dobrze, ale w sieci najlepiej - kreatywność jest świetna, ale jeśli Twoja randka jest w grupie 6% osób, które lubią starannie zaplanowane spotkania, najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wizyta w popularnej sieci kawiarni. Znajome miejsce, znane menu i gwarantowane jesienią dyniowe latte stworzą przyjazny grunt do dalszego poznawania się.

Remy Le Fèvre – Head of Brand Engagement and Influence w Badoo, komentuje: „To interesujące, że randki w kawiarni są tak wysoko oceniane przez polskich singli - doskonale wiążąc się z nowo odkrytymi trendami dawn dating i dry dating. Niezależnie od tego, czy lubisz nietypowe spotkania, czy coś sprawdzonego, wierzymy, że na Badoo zawsze czeka na Ciebie ktoś świetnie dopasowany. Jeśli jednak jesteś fanem latte lub espresso, możesz ustawić na Badoo nastrój „Potrzebuję kawy”, który może zachęcić przyszłą randkę do rozpoczęcia rozmowy i zaproszenia Cię na pyszną filiżankę. Badoo daje Ci także możliwość wyszukiwania singli według zainteresowań, dzięki czemu możesz łatwo odkryć innych miłośników kawy w Twojej okolicy".

