Kategoria napojów z niską zawartością alkoholu i bezalkoholowych zamienników będzie rosła dynamicznie w ciągu najbliższych 4 lat. Czeka nas wysyp innowacji, powstawanie nowych okazji do spożycia i nowe grupy docelowe.

Dry January - powstrzymać się od konsumpcji alkoholu w styczniu?; fot. unsplash.com

Czym jest Dry January?

Dry January ("suchy styczeń") to coroczna akcja zainaugurowana dekadę temu przez brytyjską organizację charytatywną Alcohol Change oraz brytyjski rządowy Public Health England. Jej celem jest zachęcenie do tego, by po świątecznych i noworocznych szaleństwach przynajmniej przez pierwszy miesiąc roku powstrzymać się całkowicie od picia alkoholu. Mimo że inicjatywa ta zrodziła się w Wielkiej Brytanii, obecnie zyskała już rangę akcji globalnej. To podobnie jak Veganuary, który ma przekonać do weganizmu.

Wraz z modą na Dry January, w tym miesiącu można obserwować duże zainteresowanie bezalkoholowymi zamiennikami popularnych koktajli, drinków i trunków.

Napoje niskoalkoholowe i bezalkoholowe zamienniki – wielkość i wartość rynku

W 2022 roku sprzedaż napojów niskoalkoholowych i bezalkoholowych zamienników wzrosła wolumenowo o ponad 7 proc. na 10 kluczowych rynkach światowych, przekraczając wartość 11 miliardów dolarów, wobec 8 mld dol. w 2018 roku - według IWSR Drinks Market Analysis.

Oczekuje się, że tempo wzrostu przekroczy tempo z ostatnich czterech lat, utrzymując CAGR (średnią roczną stopę wzrostu) na poziomie 7 proc. do 2026 r., w porównaniu do CAGR na poziomie 5 proc. w latach 2018-2022.

Bezalkoholowe drinki – innowacje i nowe okazje do konsumpcji

Jak oceniają analitycy IWSR, szczególnie istotny będzie wzrost sprzedaży bezalkoholowych zamienników drinków (sektor ten będzie odpowiadał za ponad 90% całkowitego wzrostu kategorii napojów nisko- i bezalkoholowych).

Właściciele marek mają możliwość rekrutowania osób niepijących alkoholu – np. obecnych konsumentów napojów gazowanych czy energy drinków. Dlatego trzeba spodziewać się wielu innowacji, zarówno w zakresie smaku, opakowań oraz marketingowych, czyli stwarzania nowych okazji do konsumpcji.

Na potrzeby tego raportu zbadano 10 rynków, w tym Australię, Brazylię, Kanadę, Francję, Niemcy, Japonię, RPA, Hiszpanię, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

Millenialsi – kiedy sięgają po bezalkoholowe zamienniki?

Millenialsi (urodzeni między rokiem 1980 a 1996) - to grupa wiekowa preferowana dla kategorii nisko- i bezalkoholowych napojów. IWSR stwierdza, że ci konsumenci lubią przestawiać się między alkoholami a produktami bezalkoholowymi (lub niskoalkoholowymi). 78% konsumentów produktów bezalkoholowych lub niskoalkoholowych pije również standardowy alkohol. Abstynenci — ci, którzy w ogóle nie piją — stanowią obecnie 18% konsumentów bezalkoholowych i niskoalkoholowych drinków.

Piwo bezalkoholowe – rynek w Polsce

Ograniczenia zawartości alkoholu to ważny trend także na rynku polskim. Właściwie większość marek piw ma już swoje odpowiedniki w wersji 0 proc. alkoholu - zarówno jako radlery jak i klasyczne zamienniki piw.

Rokiem przełomowym w dla kategorii piw bezalkoholowych był 2018, kiedy wzrost konsumpcji sięgnął prawie 80%.

Jak podaje marka Książęce, obecnie browary prześcigają się w pomysłach na unikalne wersje tego trunku. Na rynku bezalkoholowym – oprócz klasycznych piw jasnych – dostępne są również piwa typu: weizen, IPA czy dunkel.

Co ciekawe – jak wynika z danych marki Książęce - dla prawdziwego piwosza dodanie syropu do klasycznego piwa to profanacja. Jednak w przypadku piw 0,0% ci sami piwosze stają się bardziej tolerancyjni. Właśnie dlatego znajdziemy w Polsce mnóstwo owocowych „smaczków” na półce z piwami bezalkoholowymi: od rodzimych jabłek, gruszek czy malin, przez egzotyczne cytrusy, mango czy papaję, aż po będące teraz na topie: jagody acai, czarny bez czy granat.

Na Zachodzie właśnie małe rzemieślnicze i kraftowe browary wprowadzają wersje bezalkoholowe. Coraz wyraźniej widać to także u nas.

Marketerzy szukają nowych okazji do spożywania tego typu produktów - nie tylko podczas imprez, ale także w ciągu dnia czy jako izotonik po treningu.

Bezalkoholowe drinki dla kobiet w ciąży i matek

W sezonie letnim możemy się spodziewać także nowych marek bezalkoholowych win (szczególnie musujących, prosecco) czy drinków (np. w puszkach 0,33 ml).

Ciekawym, choć niszowym trendem, są bezalkoholowe drinki dedykowane dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Zaczęło być o nim głośniej latem 2022 roku kiedy to na Twitterze dyskutowano o promowaniu bezalkoholowych drinków po ukazaniu się na Instagramie zdjęcia influencerki Aleksandry Żebrowskiej. Kobieta podzieliła się fotografią, na której prezentuje butelkę wina opartą o ciążowy brzuch.

Oczywiście to wino bezalkoholowe, a wpis był reklamą produktów, których dystrybutorem jest firma Żebrowskiej – Francis & Henry.

Influencerka, która znana jest z tego, że lubi szokować internautów śmiałymi zdjęciami, potwierdza, że bezalkoholowe drinki dostępne w jej sklepie są bezpieczne dla matek. I bardzo polecane ze względu na smak i jakość.

W ofercie Francis & Henry są bezalkoholowe wina, koktajle, a nawet rum. W rozwoju tych produktów może jednak przeszkodzić cena – nawet 20 zł za puszkę Château del ISH 250 ml Sparkling White 0%.

