W Podkarpackiej Destylarni Okowity ostatnio miały miejsce spore zmiany. Wykorzystuję je jako pretekst do rozmowy z Grzegorzem Pińczukiem, Właścicielem i Mistrzem Gorzelnictwa w gorzelni zlokalizowanej w miejscowości Długie, nieopodal Sanoka.

Grzegorz Pińczuk, właściciel Podkarpackiej Destylarni Okowity. fot. mat. pras.

Spore zmiany w Podkarpackiej Destylarni Okowity

Marcin Młodożeniec, 40procent.pl: Panie Grzegorzu, mija kolejny rok rozwoju rynku polskich destylatów rzemieślniczych. Obserwuje pan znaczące zmiany?

Grzegorz Pińczuk, właściciel Podkarpackiej Destylarni Okowity: No cóż, rynek wciąż się kształtuje. Przybywa nowych produktów i marek. Widzimy to obserwując działania innych destylarni, ale też poprzez zamówienia kontraktowe od firm, które chcą, abyśmy zrobili dla nich alkohol na zamówienie. Konsumenci są coraz bardziej świadomi i chętniej wybierają polskie produkty, co przekłada się też na zainteresowanie ze strony sklepów specjalistycznych i restauracji, które chcą mieć ofertę produktów regionalnych, jakościowych. Polskie destylaty są też chętnie wybierane przez turystów.

Alkohole rzemieślnicze a presja inflacyjna

Jestem przekonany, że zainteresowanie byłoby znacznie większe, gdyby nie presja inflacyjna i jej przełożenie na ceny produktów, które już wcześniej nie należały do najniższych. No, ale liczymy, że sytuacja makroekonomiczna się poprawi i ustabilizuje, co przełoży się, na większą dostępność produktów. Z naszej strony również poczyniliśmy szereg kroków, aby konsumenci lepiej poznali produkty rzemieślnicze.

Produkty z Podkarpackiej Destylarni Okowity. fot. mat. pras.

Zmiany w Podkarpackiej Destylarni Okowity

No właśnie, ostatnie miesiące to szereg zmian w Podkarpackiej Destylarni Okowity. Czy może pan coś o nich opowiedzieć?

Właściwie, to zmiany mają u nas miejsce nieprzerwanie (śmiech). Ale faktycznie, ostatnio zrobiliśmy kilka rzeczy, które są mocno widoczne. Przede wszystkim, uruchomiliśmy specjalne pomieszczenie z przestrzenią do prezentacji produktów i degustacji. Przenieśliśmy tutaj nasz sklep firmowy, który wcześniej znajdował się w budynku destylarni.

Nowa przestrzeń mieści się w odrestaurowanej przez nas dawnej kotłowni parowej. Zachowaliśmy tu klimat tradycji, ale z nowoczesnym podejściem do prezentacji produktów. Można tu, w komfortowych warunkach usiąść, poznać nasze produkty, spróbować ich i dokonać zakupu. Organizujemy tu też spotkania dla grup zorganizowanych, połączone z degustacjami.

Degustacje w Podkarpackiej Destylarni Okowity? Brzmi ciekawie…

Tak, wiele osób, które przyjeżdżają w Bieszczady może łatwo odwiedzić destylarnię. Widzimy już rosnące zainteresowanie ze strony przewodników i firm turystycznych. Oferujemy sporo wiedzy, możliwość zobaczenia destylarni oraz spróbowania okowit i rzemieślniczych nalewek, których wciąż wiele osób jeszcze nie zna. Uzupełnieniem są produkty Bieszczadzkiej Spiżarni, m.in. oleje i octy, które też robią spore wrażenie na klientach.

Podkarpacka Destylarnia Okowity zmienia etykiety. Dlaczego?

Sala degustacyjna to chyba nie jedyna zmiana?

Dużą metamorfozę przeszła także nasza identyfikacja wizualna. Odświeżyliśmy logo i zmieniliśmy etykiety. Widzimy, że „nowe szaty” naszych produktów przypadły do gustu naszym klientom, co nas bardzo cieszy. Postawiliśmy na prostotę, czytelność i rzemieślniczy charakter etykiet. Wciąż jeszcze wprowadzamy drobne udoskonalenia, ale już najbliższa edycja będzie tą ostateczną.

Okowita z Ziemniaków Podkarpackiej Destylarni Okowity z nową etykietą. fot. mat. pras.

Od jakiegoś czasu działa też nasza leżakownia, w której poddajemy maturacji zarówno produkty kontraktowe, jak i nasze własne. Premiera destylatów leżakowanych w beczkach Podkarpackiej Destylarni Okowity będzie miała miejsce na początku 2024 roku.

Nowe produkty z Podkarpackiej Destylarni Okowity

No właśnie. Nowe produkty. Czy możemy spodziewać się w najbliższym czasie jakichś nowości?

Niedawno wprowadziliśmy na rynek naszą rzemieślniczą nalewkę dereniową, którą jeszcze mało osób zna. Nasze nalewki są wyjątkowe, bo bazą nie jest tu spirytus rektyfikowany, jak w większości tego typu alkoholi a destylat - ten sam, z którego tworzymy okowity. W tym przypadku, użyliśmy mieszanki destylatów z kukurydzy, pszenicy i owoców. Nasze nalewki długo leżakują w kadziach, a ich aromat i smak zmienia się w czasie. Trunek musi dojrzeć, aby intensywne nuty destylatu ustąpiły nieco pola macerowanemu surowcowi. W tym przypadku są to owoce derenia z pobliskich upraw z certyfikatami ekologicznymi. Nalewka dereniowa leżakowała 12 miesięcy zanim uznaliśmy, że należy ją zabutelkować. Trunek jest bardzo udany i bardzo ciekawy, bo dereń ma smak niepodobny do żadnego innego owocu.

Przygotowujemy też dość innowacyjny alkohol, który nazwaliśmy Bieszczadzki Żubr. Będzie to efekt maceracji trawy żubrowej w połączonych destylatach z jabłek i pszenicy. Więcej na razie nie chcę zdradzać, może poza tym, że będzie to bardzo limitowana edycja - ok. 300 butelek. Produkt ten wprowadzimy na rynek prawdopodobnie w pierwszej połowie przyszłego roku.

No tak, przyszłość. Jakie są pana prognozy dotyczące rynku destylatów na najbliższy okres, zwłaszcza ten świąteczno-noworoczny?

Mogę powiedzieć, głównie ze swojej perspektywy, że spodziewam się niewielkich wzrostów w stosunku do roku 2023. Mówię to na podstawie zamówień, które podobnie jak rok temu zaczęły się pojawiać na przełomie września i października. W tym świecie jednak, wiele rzeczy dzieje się nieoczekiwanie i trudno jednoznacznie powiedzieć. Liczę na szybszy rozwój w przyszłym roku, kiedy już nasza odświeżona marka lepiej rozgości się na rynku.

