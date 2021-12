Duży Ben w pół roku otworzył 50 nowych sklepów

Sieć marketów alkoholowych Duży Ben otworzyła nowy sklep w Warszawie. Jest to 23. placówka w województwie mazowieckim. Należąca do Grupy Eurocash marka ma już 200 marketów w 73 miastach Polski.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 22-12-2021, 09:43

Sieć marketów alkoholowych Duży Ben otworzyła nowy sklep w Warszawie / fot. materiały prasowe

Najsilniej sieć rozwija się w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi oraz Śląsku, a ostatnio przyspiesza z rozwojem także w Warszawie i Szczecinie. Dostępna jest także w mniejszych miejscowościach w wielu województwach.

Duży Ben chce konkurować z dyskontami

– Misją Grupy Eurocash jest wspieranie właścicieli sklepów detalicznych, w tym tworzenie im nowych możliwości rozwoju i konkurowania z dyskontami. Właśnie po to, żebym im je zapewnić, rozwijamy innowacyjne koncepty specjalistyczne – takie jak Duży Ben. Tylko w ciągu ostatniego pół roku otworzyła 50 nowych placówek – mówi Luis Amaral, prezes zarządu Grupy Eurocash.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Duży Ben to jedyny market alkoholowy, który łączy cechy sklepu convenience i sklepu specjalistycznego .

– Do programu lojalnościowego Ekipa Dużego Bena przystępuje miesięcznie ok. 10 tys. osób. Od marca 2019 r. dołączyło ich w sumie 350 tys. Żeby dotrzeć do jeszcze szerszego grona klientów, w roku 2022 planowana jest bardzo dynamiczna ekspansja i wchodzenie do nowych regionów, w których sieć nie jest jeszcze obecna – mówi Dawid Kula, dyrektor generalny sieci Duży Ben.

Grupa Eurocash to właściciel sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum.