Od 1 sierpnia 2023 r. będzie możliwe zwiedzanie rozlewni Tyskich Browarów Książęcych. To rozszerzenie obecnej oferty Centrum Wycieczkowego, w ramach której można zwiedzić zabytkowy browar, w którym piwo jest nieprzerwanie warzone blisko od 400 lat.

Tyskie otwiera rozlewnię piwa dla zwiedzających

Co można zobaczyć zwiedzając rozlewnię piwa Tyskie?

W trakcie wycieczki przewodnik przeprowadzi zwiedzających przez linie rozlewu do butelek i puszek, przypomni historię linii rozlewniczych oraz opakowań używanych

w browarze, przedstawi ciekawostki i dane związane z rekordową wydajnością tyskich linii.

Zwiedzający zobaczą ogromną myjkę butelek działającą na zasadzie zmywarki kuchennej, która mieści jednorazowo ponad 24 tysiące butelek, a proces mycia trwa 22 minuty. Będzie można też podpatrzeć kontrolę jakości butelek po umyciu oraz proces ich napełniania i kapslowania przez tzw. monobloki, a także napełnianie i zamykanie puszek, dodatkowo można zapoznać się z procesem kontroli poziomu nalewu piwa i etykietowaniem butelek. Niektóre z urządzeń znajdujące się w dziale Rozlewu Tyskich Browarów Książęcych są dostępne jedynie w kilku browarach na świecie.

– W ciągu 284 dni w Tyskich Browarach Książęcych rozlewa się do butelek i puszek tyle piwa, że układając je jedna na drugiej powstałaby wieża sięgająca Księżyca i mająca blisko 385 tysięcy km wysokości. W sezonie w ciągu jednego dnia z browaru może wyjechać nawet 300 ciężarówek z piwem. W ciągu godziny napełniamy 150 tysięcy puszek i 60 tysięcy butelek. Z całodziennego rozlewu linii puszkowych można by ułożyć trasę Tychy – Wiedeń… i z powrotem, czyli ok. 600 kilometrów! To jedna z najszybszych i najbardziej nowoczesnych rozlewni piwa w Polsce, a nasze Centrum Wycieczkowe jedno z nielicznych udostępnia ją zwiedzającym – mówi Marcin Mietluk, trener Rozlewu Tyskich Browarów Książęcych.

Co jeszcze można zwiedzić w tyskim browarze?

Dotychczas trasa zwiedzania browaru obejmowała zabytkową i nadal czynną warzelnię z 1915 r. z miedzianymi kadziami i wnętrzem zdobionym biało-błękitną majoliką, Domek Piwowara, Dom Kawalera, neobarokową Willę Müllera, dawną bednarnię, smolarnię i familoki. Podczas zwiedzania poznaje się także historię Tyskich Browarów Książęcych, etapy powstawania piwa – najstarszego napoju alkoholowego świata, profile sensoryczne piw Tyskie i Książęce, piwne style i zasady piwnej kultury. Wiedza teoretyczna przeplata się z doświadczaniem zmysłowym – w Laboratorium Piwa czekają piwne artefakty i najlepsze odmiany naturalnych surowców.

Tyskie Browary Książęce to nie tylko browar – to miasteczko. Jest dziedzictwem Polski, Śląska i Tychów. Tu ludzie warzyli piwo, pracowali, rodzili się, modlili, bawili, mieszkali. To historie życia wielu pokoleń – rodzin, które stworzyły na terenie Browaru wyjątkową społeczność.

Te budynki i wizerunki dawnych browarników uwiecznione na muralach zaprojektowanych przez artystkę wizualną, Matyldę Sałajewską i wykonanych przez czołowego polskiego muralistę, Artura Wabika, są świadectwem niezwykłej więzi lokalnej społeczności z browarem.

Zwiedzanie browaru w Tychach kończy degustacja

Zwiedzanie Tyskich Browarów Książęcych kończy się degustacją w pubie Pod Browarem w którym można spróbować wyjątkowego, świeżego Tyskiego Gronie z Browaru oraz przekąsek podkreślających smak i charakter rozmaitych gatunków piwa. W budynku Centrum Wycieczkowego znajduje się także sklep z akcesoriami sygnowanymi marką piwa Tyskie.

Centrum Wycieczkowe otwarte jest od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00 – 20:00. Bilety są dostępne poprzez stronę: www.browarytyskie.pl

Oferta turystyczna Tyskich Browarów Książęcych Kompanii Piwowarskiej otrzymała m.in.: tytuł Orłów Rozrywki 2019, Certyfikat TripAdvisor 2018 i 2017 i status Gwiazdy na Szlaku Zabytków Techniki Śląska, jako najciekawszej trasy turystyki industrialnej w Polsce.

