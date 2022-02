Duży producent papierosów przenosi struktury do Polski

Imperial Brands, jeden z największych producentów wyrobów tytoniowych na świecie, otworzy globalne centrum usług w Warszawie. Koncern planuje już kolejne inwestycje w Polsce w ramach nowej strategii grupy ogłoszonej w 2021 roku.

Autor: AT

Data: 10-02-2022, 08:45

Imperial Brands otwiera centrum usług w Warszawie. fot. unsplash

Imperial Brands inwestuje w Polsce

Jeden z największych producentów wyrobów tytoniowych na świecie, Imperial Brands z siedzibą w Bristolu (Wielka Brytania), planuje kolejne inwestycje w Polsce, w ramach nowej strategii grupy ogłoszonej w 2021 roku.

Obecnie w kraju znajdują się już dwie fabryki producenta - w Tarnowie Podgórnym koło Poznania oraz w Radomiu. W marcu 2022 roku firma otworzy również nowoczesne, globalne centrum usług w Warszawie.

Tytoniowy gigant zatrudni sto osób w Warszawie

Imperial Brands planuje zatrudnić w ciągu najbliższych lat ponad 100 pracowników

o różnych specjalizacjach. Rekrutacja do Imperial Brands Services Polska została oficjalnie rozpoczęta, a pierwsi pracownicy obejmą swoje obowiązki na początku marca 2022 roku. Poszukiwani są specjaliści i absolwenci z wielu dziedzin, m.in. planowania, logistyki, jakości czy zarządzania projektami.

Biuro w stolicy będzie odpowiedzialne przede wszystkim za obsługę funkcji globalnego łańcucha dostaw firmy.

Imperial Brands będzie koordynował łańcuch dostaw z Polski

Zgodnie ze strategią i programem zmian w Imperial Brands, nowy globalny hub w Warszawie będzie wspierał zintegrowany łańcuch dostaw w ramach modelu tzw. „E2E” (end to end). Oznacza to połączenie wszystkich ról w jednym miejscu, co zapewni poprawę, dostosowanie i dynamikę procesów w łańcuchu dostaw.

- Jest to kolejny krok w naszym programie transformacji i stanowi część strategii firmy, która koncentruje się na konsumentach - mówi Javier Huerta, Dyrektor Globalnego Łańcucha Dostaw w Imperial Brands.

Centrum zlokalizowane będzie w jednym z najnowocześniejszych budynków w stolicy - Warsaw Hub przy Rondzie Daszyńskiego.

Imperial Brands - z siedzibą w Bristolu w Wielkiej Brytanii - to jeden z czterech największych producentów tytoniowych na świecie. Obecnie zatrudnia 27 500 pracowników w 120 krajach świata.