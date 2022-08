Dwutlenek węgla w browarach. Czy produkcja piwa jest zagrożona?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 31-08-2022, 17:01

Dwutlenek węgla jest niezbędny do produkcji piwa. Jak w obecnej sytuacji, gdzie pojawił się problem z dostępnością CO2, radzą sobie browary, mówi Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber.

Jak w obecnej sytuacji, gdzie pojawił się problem z dostępnością CO2, radzą sobie browary? / fot. JS

Problem z dostępnością dwutlenku węgla to kolejne wyzwanie, z którym musi borykać się branża spożywcza. Jak radzą sobie w tej sytuacji browary?

Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber: Jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, to sytuacja bardzo szybko się rozwinęła. Skala problemu chyba nie do końca była wszystkim znana, jak wiele różnych gałęzi przemysłu spożywczego dwutlenkiem węgla operuje na co dzień przy produkcji. Podobnie jest w branży piwnej, gdzie dwutlenek węgla kojarzymy głównie z bąbelkami w piwie. W tradycyjnym browarnictwie, w browarze Amber i innych małych browarach, piwo nasycone jest dwutlenkiem węgla, który w większości powstaje w procesie fermentacji. Oczywiście z drobnymi wyjątkami i upraszczając cały proces produkcyjny.

Natomiast problemem jest dwutlenek węgla ze źródła zewnętrznego, który dostarczany jest do browarów. Browary używają takiego dwutlenku węgla do całego procesu produkcji, do przetaczania piwa między tankami, żeby ograniczyć przede wszystkim dostęp tlenu obecnego w powietrzu do piwa, co wpływa na starzenie się piwa. Właśnie dlatego dwutlenek węgla jest po to, żeby wypchnąć zbędne powietrze z przestrzeni, czy to w zbiornikach, czy to w przewodach, czy w innych miejscach w browarze. Dodatkowo dwutlenek węgla potrzebny jest do samego rozlewu piwa.

Trzeba również pamiętać, że dwutlenek węgla w branży piwnej to gaz potrzebny do wyszynku piwa. To ten gaz, który znajduje się w butlach wchodzących w skład klasycznej instalacji piwnej w lokalach gastronomicznych, gdzie mamy beczkę z piwem, butlę z dwutlenkiem węgla, który służy do tego, żeby piwo z beczki wypchnąć i zaserwować klientowi w szklance.

Miejsc, gdzie używany jest dwutlenek węgla w browarnictwie jest całkiem sporo, nawet jeżeli samo nasycenie piwa pochodzi z procesu fermentacji.

Dwutlenku węgla w produkcji piwa

Czy zatem produkcja piwa w browarach jest zagrożona?

Na pewno różnie to wygląda w różnych browarach, ale mogę powiedzieć, że nam dwutlenku węgla nie zabrakło na razie. Cały czas mamy jego zapas wystarczający do tego, żeby produkcję kontynuować. Sytuacja jest na tyle świeża i dynamiczna, że nie wiemy, jak się rozwinie w najbliższych tygodniach. Oczywiście mówi się o wznowieniu produkcji CO2, o ciągłości dostaw, cały czas spływają do nas informacje od dostawców tego gazu, związane z dostępnością, ale też ceną tego surowca.

Trzeba pamiętać, że ten rok jest bardzo krytyczny, jeżeli chodzi nie tylko dostępność, ale też o ceny surowców. To jest to, z czym boryka się większość producentów branży piwnej, a w przypadku mniejszych producentów, sytuacja jest zawsze bardziej skomplikowana. Mówimy tutaj o takich surowcach jak szkło, aluminium, opakowania papierowe czy z tworzyw sztucznych używanych w branży piwnej i szereg innych komponentów, i surowców potrzebnych do tego, żeby butelka piwa finalnie trafiła na stół w lokalu gastronomicznym czy na półkę sklepową.

Czy można stwierdzić, że takiego zagrożenia, żeby produkcja się zatrzymała, nie ma?

Na szczęście u nas takiego zagrożenia obecnie nie ma. Od początku tego roku bardzo sumiennie dbamy o to, żeby być zabezpieczonym we wszystkie surowce i w zasadzie każdego dnia aktualizujemy na ten temat wiedzę z naszymi dostawcami, żeby mieć pewność co do ciągłości dostaw. Na pewno nikt się nie spodziewał takiej sytuacji z CO2, ale na szczęście przygotowaliśmy się i zapas u nas jest.

Dziękuję za rozmowę.