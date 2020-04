Dyrektor generalny Browary Polskie: dane GUS z I kw. to nie są realne dane o sprzedaży, koronawirus odmienił obraz rynku piwa (wywiad)

Dane GUS o produkcji piwa w pierwszym kwartale 2020 r. odnoszą się do zbyt krótkiego okresu, by można było stwierdzić, że produkcja w tym roku rośnie. Stan epidemii przyczynił się do spadku sprzedaży piwa – tylko w marcu wyniósł ok. 5 proc., a w najmniejszych sklepach aż 6 proc. Prognozy na ten rok są bardzo niepewne, bo jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że będzie to całkiem udany rok dla branży, tymczasem przedłużająca się epidemia całkowicie odmieniła obraz rynku – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.