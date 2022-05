Dystrybutor alkoholi opuszcza branżę. Zainwestuje w zieloną energię

Teliani Valley Polska, importer i dystrybutor win gruzińskich, mołdawskich i chilijskich kończy z dotychczasową działalnością. Spółka od 2023 roku chce przejść całkowicie na rynek alternatywnych źródeł energii.

Autor: AT

Data: 11-05-2022, 13:39

Teliani Valley Polska S.A. kończy z dystrybucją gruzińskich win. Spółka przechodzi do sektora energetycznego. fot. shutterstock

Teliani Valley podsumowuje przegląd opcji strategicznych

Zarząd Teliani Valley Polska S.A. podjął decyzję o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem było zdefiniowanie możliwych kierunków rozwoju działalności spółki.

Zarząd spółki przeprowadził analizę różnych opcji strategicznych, w tym pozyskanie inwestora oraz zmianę przedmiotu działalności spółki. W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych zarząd spółki przeanalizował zakres możliwości współpracy z potencjalnym inwestorem oraz możliwości przeprowadzenia transakcji akwizycji innego podmiotu.

Podczas przeglądu zarząd Teliani Valley Polska S.A. przeanalizował różne opcje strategiczne. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz weryfikacji możliwych scenariuszy biznesowych, zarząd spółki zdecydował o: (1) przyjęciu nowego kierunku rozwoju, (2) zmianie prowadzonej dotychczas działalności oraz (3) przeprowadzeniu akwizycji przez spółkę.

Dystrybutor win zmienia branżę na energetyczną

Zakładana droga rozwoju spółki wynika z przeprowadzonych analiz i obserwacji rynku. Zdaniem zarządu spółki rynek energii przechodzi dynamiczną i bezprecedensową transformację w wyniku wielu czynników ekonomicznych, politycznych środowiskowych.

Mając to na uwadze zarząd Teliani Valley Polska S.A. uznał, iż najkorzystniejszym modelem dalszego rozwoju spółki będzie wejście na rynek alternatywnych źródeł energii. Zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii w światowej gospodarce to obecnie jedno z najbardziej znaczących wyzwań, które stawiają przed sobą przedstawiciele podmiotów publicznych, naukowych, jak i przedsiębiorstw. Podmioty te koncentrują się przede wszystkim na technologiach i rozwiązaniach o pozytywnym oddziaływaniu klimatycznym, oferujących wysoką wydajność energetyczną.

Teliani Valley Polska wyjdzie z segmentu win do końca 2022

Zgodnie z założonym rozwojem działalności spółki, Teliani Valley Polska S.A. podejmie działania mające na celu zakończenie do końca roku prowadzonej dotychczas działalności i utworzenie grupy kapitałowej, której działalność prowadzona będzie na rynku alternatywnych źródeł energii.

Jednocześnie działalność grupy skupiona będzie na technologii wdrażającej nowatorskie rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie produkcji czystego gazu syntezowego prowadzącego do produkcji zielonego wodoru z szerokiej gamy biomasy. Spółka podejmie działania mające na celu rozwój w ramach grupy kapitałowej spółki, ww. technologii oraz wprowadzenia na rynek mobilnych, kontenerowych reaktorów do produkcji czystego gazu syntezowego umożliwiającego produkcję zielonego wodoru z szerokiej gamy biomasy, również odpadowej.

Teliani Valley Polska chce postawić na zieloną energię

Teliani Valley Polska S.A. ocenia, że dla prawdziwie zero-emisyjnej gospodarki, wodór musi pochodzić ze źródeł w pełni odnawialnych. Stale rosnące zainteresowanie niskoemisyjnym oraz zielonym wodorem oraz wykorzystywanie go na szeroką skalę, to zdaniem zarządu trend, który wpłynie na wzrost popytu, a także wymusi rozwój nowych technologii i stosowanie obecnie niszowych rozwiązań.

Decentralizacja sieci energetycznych poprzez produkcję rozproszoną oferuje efektywne rozwiązanie w sensie klimatycznym, ale również konkretne i wymierne przewagi ekonomiczne dla lokalnych społeczności oraz wydajność i bezpieczeństwo energetyczne. Model taki umożliwi zdaniem zarządu spółki szybsze wejścia na rynki eksportowe z możliwością produkcji seryjnej.

Teliani Valley Polska o inwestycjach w OZE



Jak określono w Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 zwiększenie udziału energii elektrycznej wytwarzanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym jest wielkim wyzwaniem rozwojowym większości rozwiniętych gospodarek świata. Uwzględnienie technologii wodorowych w polityce rozwojowej państwa, ich doskonalenie, budowa kompetencji oraz tworzenie polskich produktów eksportowych jest strategicznym wyzwaniem. Aktualnie wykorzystanie potencjału źródeł OZE jest ograniczone warunkami technicznymi i atmosferycznymi. Metody produkcji wodoru wiążą się ze zróżnicowaną wielkością emisji gazów cieplarnianych, w zależności od wykorzystywanej technologii i źródła energii oraz mają różne implikacje kosztowe i różne wymagania materiałowe. Pochodzenie wodoru warunkuje zatem jego konkurencyjność i emisyjność w cyklu życia.



W związku z powyższym spółka niniejszym informuje, iż celem realizacji przyjętego kierunku rozwoju rozpoczęła prowadzenie negocjacji z inwestorem w zakresie finansowania transakcji akwizycji podmiotu z branży odnawialnych źródeł energii, posiadającej rozwiązania w zakresie produkcji zielonego i niskoemisyjnego wodoru. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu.