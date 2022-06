Dystrybutor win z dużą inwestycją. "Budujemy zaplecze do rozwoju"



Autor: Justyna Koc

Data: 06-06-2022, 10:48

Firma TiM, zajmująca się dystrybucją i importem wina, otworzyła nowy magazyn. - W czasach niepewności należy inwestować. Jeśli ktoś ma potencjał, możliwości i środki, a także wierzy to, co robi, to podejmuje takie decyzje – komentuje prezes TiM Mariusz Glenszczyk.

W czasach niepewności należy inwestować - mówi Mariusz Glenszczyk, prezes spółki TiM. fot. PTWP

TiM z nową inwestycją w Bielsku

Nowy magazyn firmy TiM to 6 tys. metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, miejsca magazynowe na ponad 7 000 palet, 4,2 mln butelek, 10 doków załadunkowych. Zlokalizowany jest on 12 km od centrum Bielska-Białej.

Magazyn TiM został wybudowany zgodnie z metodą prowadzenia projektów BREEAM. Wykorzystywane są w nim ekologiczne wózki widłowe zasilane w technologii Li-lon.

- W czasach niepewności należy inwestować. Jeśli ktoś ma potencjał, możliwości i środki, a także wierzy to, co robi, to podejmuje takie decyzje. Myśmy właśnie w ten sposób postąpili. Pamiętajmy, że niepewne sytuacje takie jak pandemia, konflikt na Ukrainie, wysoka inflacja zostaną ujarzmione i wrócą do równowagi. Wtedy my jako organizacja będziemy przygotowani na to, by dalej się rozwijać – mówi Mariusz Glenszczyk, prezes spółki TiM.

- Musimy budować sobie zaplecze do tego rozwoju. Nasz nowy, nowoczesny magazyn daje nam taką możliwość – dodaje Glenszczyk.

Polacy piją coraz więcej wina

Statystyczny Polak wypija ok. 5 l wina rocznie, Czesi cztery razy więcej, a Włosi czy Hiszpanie,, Francuzi 10 razy więcej. Czy różnica ta kiedyś się zmniejszy? Jan Jurczyk, założyciel spółki TiM nie ma, co do tego wątpliwości.

- Różnica ta zmniejszy się. Od 30 lat obserwujemy, że spożycie wina rośnie. Decydując się się na handel winem, zakładaliśmy, że przez kilkanaście lat jego konsumpcja będzie coraz większa. Być może statystyka nie wykaże, że w Polsce pijemy tyle samo wina, jak w krajach, gdzie to spożycie jest zdecydowanie większe, ale będziemy niedaleko – komentuje Jan Jurczyk.

Ceny win pod znakiem zapytania

Trudności nie brakuje. Rosną inflacja, przerwane łańcuchy dostaw, wzrost kosztów energii – prądu, gazu, benzyny, a także wzrost cen surowców. Efekty odczuwają nie tylko firmt, ale i Polacy. Czy w dobie inflacji ludzie będą oszczędzać na winie czy raczej będzie tak jak w pandemii, kiedy to Polacy częściej sięgali po wino?

- Prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem. W momencie wybuchu pandemii nikt nie był w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Niektóre firmy zadawały sobie pytanie, czy przeżyją moment lockdownu. W TIM-ie podobne, czarne scenariusze były przez zarząd analizowane. Sytuacja pandemiczna okazała się jednak czymś zupełnie odwrotnym. Odnotowaliśmy istotny wzrost sprzedaży. Mając to na uwadze, a także patrząc na bieżące wyzwania, wydaje mi się, że będziemy w stanie odpowiedzieć na zmieniające się preferencje klientów, a także reagować na wyzwania, które będą się pojawiały – wyjaśnia Sebastian Smietana, wiceprezes, dyrektor ds. finansów w spółce TiM.

Siłą rzeczy ceny win będą musiały wzrosnąć. Czy to będzie skokowy wzrost? Jak wyjaśnia Sebastian Smietana, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć.

W wypowiedziach wielu przedsiębiorców pojawiają się informacje o braku możliwości przedstawienia ofert wiążących na dłużej niż miesiąc czy kwartał. To nowy świat, w którym musimy się odnaleźć. Wcześniej negocjowaliśmy ceny na dłuższe okresy. Teraz częstotliwość negocjacji będzie większa. Będziemy też musieli częściej modyfikować naszą ofertę – mówi Sebastian Smietana.