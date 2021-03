Dzień Św. Patryka i święto piwa drugi raz w cieniu pandemii

Zazwyczaj na świecie święto to celebruje w restauracjach, pubach, barach czy w domach ok. 70 mln osób, jednak w tym roku z powodu pandemii koronawirusa oraz obostrzeń, ograniczeń w działalności handlu, barów czy restauracji w wielu krajach, znów święto trzeba obchodzić ostrożnie, z zachowaniem zasad.

Święto piwa ze względu na swojego patrona ma irlandzkie korzenie i co roku obchodzone jest niemal na całym świecie, a piwo Guinness to nieodłączny element obchodów dnia Św. Patryka. Ciekawostką jest to, że narodziło się ono poza granicami Irlandii, bo pierwsza parada na cześć Św. Patryka odbyła się w Bostonie w 1737 roku. Od tamtej pory, 17 marca parady i imprezy odbywają się na całym świecie, a towarzyszy im zabawa, muzyka, postać mitycznego skrzata Leprechauna, symbol koniczyny i spotkania w gronie przyjaciół przy pincie Guinnessa.

Św. Patryk, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii Irlandii, stał się bohaterem licznych legend, przypisano mu wiele cudów oraz bohaterskich czynów, aby ostatecznie powołać na patrona Irlandii. Zmarł prawdopodobnie 17 marca 461 r. i tę datę przyjęto jako święto narodowe, obecnie hucznie obchodzone przez Irlandczyków, a także na całym świecie.

Jedną z tradycji jest w Irlandii picie whiskey, a obecnie także piwa. Irlandczycy piją w tym dniu irlandzkiego ciemnego stouta, ale tradycja mówi o wypiciu na raz dzbana Świętego Patryka, czyli whiskey z naczynia ze specyficznym, podłużnym dziubkiem.

Ma to korzenie w legendzie zgodnie, z którą Święty Patryk miał kiedyś trafić do karczmy, w której barmanka oszukiwała gości i nie dolewała tyle, ile dolewać powinna. Św. Patryk postraszył ją ogniami piekielnymi i od razu się poprawiła. Na pamiątkę tego wydarzenia pije się dzban św. Patryka.

Gorzki posmak Dnia Św. Patryka

Dla samej branży piwnej święto dzisiejsze ma dość gorzki posmak, ponieważ branża mocno ucierpiała na skutek pandemii. Niepewna sytuacja pandemiczna, liczne obostrzenia w działalności sektorów powiązanych z piwowarstwem, a także podwyżka akcyzy, zaowocowały spadkiem sprzedaży piwa w 2020 roku.