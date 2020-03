Dzień Św. Patryka - święto piwa - w tym roku w cieniu koronawirusa

W związku z pandemią koronawirusa na świecie, w tym także w Polsce (pierwszy przypadek osoby zakażonej COVID-19 został w Polsce wykryty 4 marca 2020 r.) ogromna liczba osób przebywa w szpitalach, tysiące jest objętych kwarantanną domową, a wiele osób zmarło.

W Polsce, a także np. we Włoszech, Hiszpanii, Holandii czy Francji pozamykane są restauracje, bary i puby. Bowiem Europa stała się teraz – po Chinach – światowym epicentrum koronawirusa. I z tego powodu Polacy i obywatele innych europejskich krajów będą zmuszeni świętować Dzień św. Patryka w domach – o ile będą mogli zrobić zakupy.

W Polsce ograniczone została też działalność galerii handlowych, gdzie mogą być otwarte jedynie sklepy spożywcze oraz apteki. Pozostałe sklepy są zamknięte, a polski rząd nawołuje do pozostania w domach i tym którzy mogą – zaleca pracę zdalną. Zamknięte są też m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, teatry i kina. W Polsce rząd ogłosił 13 marca stan zagrożenia epidemicznego i został wprowadzony zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Odwoływane są wszelkie imprezy.

Pandemia koronawirusa

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z poniedziałku 16 marca, wynika, że w Europie jest już ponad 75 tys. potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem. To niemal tyle, co w Chinach, gdzie od wybuchu epidemii w grudniu 2019 zarejestrowano ok. 81 tys. zainfekowanych osób. Na świecie w poniedziałek rano było ponad 170 tys. zakażeń w 158 krajach.

Europa stała się epicentrum pandemii. Liczba wszystkich dotąd odnotowanych infekcji na naszym kontynencie przekroczyła już 75 tys. i w najbliższym czasie będzie większa, niż wszystkich dotychczasowych przypadków w Chinach. Wskazuje na to utrzymujące się tempo wzrostu infekcji. Dyrektor WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że w Europie rejestruje się więcej zakażeń, niż w szczycie epidemii w Chinach. W okresie zaledwie jednego dnia 15 marca przybyło w Europie prawie 10 tys. nowych infekcji.

Najbardziej dramatyczna sytuacja jest we Włoszech, gdzie w poniedziałek rano było prawie 25 tys. zakażeń i ponad 1,8 tys. zgonów. W tym kraju 15 marca liczba zakażeń zwiększyła się aż o 3,5 tys., w trzech wcześniejszych dniach - o 3 tys. w ciągu jednej doby. Pierwszy przypadek odnotowano tam 31 stycznia 2020 r., a do 20 lutego wykryto jedynie dwa kolejne zakażenia.