Jak już pisaliśmy, Marek Maślanka poinformował, że jego firma jest gotowa wyłożyć 11-13 mln zł, aby wesprzeć Manufakturę Piwa, Wódki i Wina. Pozwoliłoby to na odzyskanie pieniędzy wszystkim wierzycielom spółki.

- Należąca do mnie firma Kraftowe Alkohole wraz z inwestorami jest przygotowana do wsparcia PZU MPWiW w kwocie 11/13 mln, które moim zdaniem są niezbędne do uzyskania BEP (progu rentowności - przyp. red.). To pozwoli w konsekwencji uzyskać obroty które dadzą możliwości obsługi PZU - poinformował biznesmen 19 października.