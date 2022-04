E-commerce po polsku. Producenci tracą, bo sprzedaż reguluje ustawa sprzed czasów internetu

Pandemia pokazała, że Polacy coraz częściej zakupów dokonują przez internet. Choć liczba klientów korzystających z e-commerce rośnie, Polska jest jedynym krajem w UE, gdzie sprzedaż alkoholu online nie jest prawnie uregulowana. Choć w zasadzie odnoszą się do niej przepisy z ustawy, która powstała w 1982 roku…

Karol Majewski, Andrzej Szumowski i Krzysztof Maurer na spotkaniu poświęconym kondycji polskiego rynku napojów spirytusowych/ fot. mat. prasowe

W czasach, kiedy sklepowe półki uginają się pod różnorodnymi artykułami, wyróżnienie się i dotarcie do klientów nie jest łatwym zadaniem. Szczególnie dla producentów napojów spirytusowych, które nie mogą być reklamowane poza miejscem przeznaczonym do ich sprzedaży. Co więcej jedno z takich miejsc – internet – nadal jest poza zasięgiem branży.

Sprzedaż alkoholu w internecie - Polska bez regulacji jako jedyna w UE

Jak wskazują przedstawiciele branży, Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym sprzedaż online alkoholu nie jest uregulowana prawnie. Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku, nie jest ona dozwolona.

Jak jednak zauważa Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, trudno się dziwić, że ustawa, która powstała na długo zanim internet trafił pod strzechy, nie reguluje spraw z nim związanych i nie przystaje do obecnych zachowań konsumenckich.,

– Przypomnieć należy, że w 1982 roku, kiedy ta ustawa powstawała, mało kto wiedział czym jest internet. Obecnie, w wyniku szybkiego rozwoju informatyzacji, to bardzo ważny kanał dystrybucji. W UE zakupy alkoholu online to 5-6% całej sprzedaży. Brak dostępu do sprzedaży online to duże wyzwanie dla polskich producentów, bowiem konsumenci coraz chętniej robią zakupy właśnie w ten sposób. Brak możliwości sprzedawania trunków online sprawia, że wielu odbiorców nie ma dostępu do szerokiej gamy produktów. Dodać należy, że zakup alkoholu przez internet to proces przemyślany, a otrzymanie zamówionego produktu i konsumpcja są odsunięte w czasie – komentuje Andrzej Szumowski.

Internet szansą dla małych producentów

Podobnego zdania jest Karol Majewski, który od lat zajmuje się produkcją nalewek. Jako mały przedsiębiorca wytwarzający długoleżakujące alkohole uważa, że internet to dla takich producentów jak on miejsce oferujące duże możliwości rozwoju.

– Umożliwienie producentom sprzedaży produktów alkoholowych przez internet ma wiele zalet. Z pewnością skorzysta na tym branża gastronomiczno-hotelarska, która znacznie ucierpiała w czasie pandemii. Uregulowanie tej kwestii pozwoliłoby na znaczny rozwój lokalnym przedsiębiorcom, którzy w tworzenie jakościowych produktów wkładają całe serce – mówi Karol Majewski, założyciel i właściciel firmy rodzinnej „Nalewki Staropolskie”.

Duże sieci handlowe obeszły zakaz

Ustawa, o której mowa, skończy w tym roku 40 lat. Mimo licznych nowelizacji producenci nie doczekali się rozwiązań, które ułatwiłyby im sprzedaż. Warto za to podkreślić, że zakaz sprzedaży alkoholu przez internet udało się obejść największym sieciom handlowym, takim jak np. Żabka czy Biedronka.

Korzystając z aplikacji klienci mogą zamawiać alkohole, które w 15 minut przywiezie pod ich drzwi kurier. Różnica polega w tym przypadku na tym, że teoretycznie jest on w stanie określić, czy dany klient nie jest w stanie upojenia alkoholowego. Wtedy może na sytuację zareagować i nie sprzedać mu alkoholu. Dostawca może także sprawdzić, czy klient odbierający alkohol jest pełnoletni, jednak weryfikację wieku kupującego łatwo przeprowadzić także online podczas klasycznych zakupów w sklepie internetowym.

Nie ma za to metody pozwalającej sprawdzić, czy w konsekwencji zakupu osoba, która alkohol spożywa, jest pełnoletnia. Logika pozwala jednak zauważyć, że osoby nieletnie lub uzależnione częściej sięgną po dostępny natychmiast i tani alkohol w stacjonarnej sprzedaży. Niszowe, droższe alkohole, które do zamawiającego dotrą za kilka dni, nie są aż tak atrakcyjne dla tej grupy konsumentów.