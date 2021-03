E-sprzedaż alkoholu ratunkiem dla lokalnych przedsiębiorców i rolników?

Stworzenie możliwości sprzedaży internetowej jest ważne szczególnie teraz – w dobie epidemii COVID. Będzie to impuls gospodarczy dla regionalnych i rzemieślniczych przedsiębiorców, którzy muszą ograniczać działalność i zatrudnienie. Korzystnie wpłynie to również na sytuację polskich rolników mocno dotkniętych przez pandemię.

– Polacy coraz bardziej cenią sobie produkty regionalne, o wysokiej jakości, do których konsumenci obecnie nie mają dostępu lub jest on ograniczony. Sprzedaż przez Internet to szansa dla wytwórców tych produktów– mówi prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy Witold Włodarczyk.

– W naszej ocenie polski rynek zareaguje podobnie jak rynki światowe, czyli e-sprzedaż nie wpłynie na wzrost sprzedaży alkoholu, a jedynie na zmianę jakościową i przesunięcie kanału dystrybucji w kierunku produktów polskich oraz premium – dodaje.

Sprzedaż internetowa wyrobów alkoholowych jest realizowana w prawie wszystkich krajach Europy. Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, który nie unormował tej kwestii. E-commerce zapewnia pełne bezpieczeństwo sprzedaży. Odpowiednio stworzone dwuetapowe ,,bramki bezpieczeństwa” gwarantują zakup alkoholu jedynie osobom upoważnionym, które ukończyły 18 lat.

E-dostęp do alkoholu wpłynie także pozytywnie na rozwój innych usług, jak np. branży kurierskiej, spedycyjnej (poprzez dostawy), informatycznej (niezbędne będzie zbudowanie e- infrastruktury). ZP PPS zwraca uwagę, że zgoda na tego rodzaju sprzedaż nie wiąże się z żadnymi wydatkami ze strony państwa.

Epidemia koronawirusa nie tylko w Polsce, ale na całym świecie wywołała radykalne zmiany w funkcjonowaniu całych społeczeństw, m. in. poprzez przyspieszenie rozwoju technologicznego, niezbędnego dziś do względnie normalnego funkcjonowania. Internet stał się takim samym kanałem sprzedaży towarów i usług jak handel detaliczny. Sklepy internetowe to dziś często jedyny kanał sprzedaży, gdzie ze swoimi produktami do konsumentów mogą dotrzeć mali wytwórcy i regionalni rzemieślnicy. Dotyczy to także branży alkoholowej.

- Uruchomienie sprzedaży alkoholu przez Internet pozwoli nam dotrzeć nie tylko do krajowych, ale także zagranicznych klientów, którzy doceniają jakość polskich wyrobów. Należy brać przykład z takich krajów jak Wielka Brytania czy Francja, które postawiły na promocję eksportu rodzimych produktów regionalnych – wyjaśnia Grzegorz Grabowski, Dyrektor Zarządzający Toruńskie Wódki Gatunkowe.