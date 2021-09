Eko-kubki na stadionie Legii Warszawa

Legia Warszawa wraz ze swoim wieloletnim sponsorem – piwem Królewskie - proponuje kibicom proekologiczne rozwiązanie - jeden eko-kubek zamiast tysiąca plastikowych kubeczków. Już od najbliższego meczu zespołu Mistrza Polski z Górnikiem Łęczna (19 września) można je będzie kupić w kioskach piwnych Królewskiego na promenadach obiektu.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 17-09-2021, 11:03

Eko-kubki już od najbliższego meczu zespołu Mistrza Polski z Górnikiem Łęczna (19 września) można będzie kupić w kioskach piwnych Królewskiego na promenadach obiektu fot. materiały prasowe

Eko-kubki na Legii

Stadion Legii w Warszawie jest pierwszym w PKO Bank Polski Ekstraklasie, gdzie tysiące kibiców będzie mogło skorzystać ze specjalnych eko-kubków w barwach swojego Klubu i wspólnie dbać o środowisko naturalne. Po zapłaceniu jednorazowej kaucji w wysokości 10 zł, eko-kubek może być wielokrotnie wykorzystany podczas meczu. Przy każdym zamówieniu kubek jest wymieniany, a po wydarzeniu kibic może go zwrócić w kiosku na stadionie lub zachować jako pamiątkę.

- Nowe rozwiązanie jest w stu procentach zero waste. Ogranicza ilość śmieci i pomaga zachować czystość na stadionie, doskonale wpisując się w rosnące na znaczeniu trendy pro-środowiskowe. Z drugiej strony to świetna pamiątka dla kibiców, którą można cieszyć się także w domu - mówi Mariusz Brzeziński, brand manager Królewskiego w Grupie Żywiec (producent piwa).

Eko-kubek w 100 proc. nadaje się do recyclingu

Eko-kubek jest stworzony z materiału, który w 100 proc. nadaje się do recyclingu i po zużyciu zostanie ponownie przetworzony. Jest sztywniejszy niż jednorazówka, odporny na zniszczenia, można go myć i wyparzać i dzięki temu używać przez długi czas. Jest też bardziej poręczny. Dzięki klipsowi mocującemu pusty kubek nie zajmuje rąk. Wystarczy go zawiesić np. za pasek.