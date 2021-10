Ekonomiści: podwyżka akcyzy z wpływem na inflację w 2022 r.

Jak prognozują ekonomiści, podwyżka akcyzy podbije CPI w 2022 r. o 0,2-0,25 pkt. proc., przez co inflacja na początku przyszłego roku może zbliżyć się do 7 proc.

Autor: PAP Biznes

Data: 11-10-2021, 14:34

podwyżka akcyzy podbije CPI w 2022 r.; fot. shutterstock.com

Ministerstwo Finansów planuje podwyższenie stawek akcyzy m.in. na alkohol etylowy, piwo, wino o 10 proc. w 2022 r. i co roku o 5 proc. do 2027 r. oraz podwyżkę minimalnej stawki akcyzy na papierosy w 2022 r., a także podwyżki stawek akcyzy na papierosy i tytoń co roku o 10 proc. w latach 2023-27.

Podwyżka akcyzy w 2022 r. a inflacja

"W 2022 r. oznaczałoby to podniesienie ścieżki inflacji o ok. 0,25 pkt. proc. wobec scenariusza braku zmian w akcyzie, co przybliża scenariusz inflacji CPI na poziomie 7 proc. na początku 2022 (na dziś nie jest to nasz bazowy scenariusz)" - napisali w raporcie ekonomiści PKO BP.

Ekonomiści Santandera również szacują, że podwyżka akcyzy doda 0,20-0,25 pkt. proc. do inflacji CPI w 2022 r. oraz 0,15-0,20 pkt. proc. w kolejnych latach, przy czym efekt będzie rozłożony na kilka pierwszych miesięcy roku.