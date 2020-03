Ekspert o nowych wyzwaniach w łańcuchu dostaw napojów i alkoholi w czasach epidemii

Hillebrand to globalny operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze rynku alkoholi i napojów. Firma działa od ponad 175 lat, a więc w swojej historii przeszła kilka poważnych kryzysów, takich jak wojny światowe albo epidemie nękające XIX- i XX-wieczną Europę.

- Dlatego nawet w sytuacji tak groźnej jak obecna, zarząd i pracownicy Hillebrand zachowują spokój, tworząc rozwiązania oparte na bazie bogatych i długoletnich doświadczeń. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że podstawową wartością założycieli Hillebrand była zawsze opieka nad klientami i jednocześnie utrzymanie firmy i jej pracowników w jak najlepszej formie. A to zapewnia między innymi ciągła analiza rynku i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki – podkreśla Ellina Lolis.

Grunt to bieżąca ocena sytuacji

Rynek napojów i alkoholi uległ także zawirowaniom, zwłaszcza na niektórych europejskich rynkach winiarskich. Mowa tutaj o takich krajach jak Włochy, Hiszpania czy Francja.

- Chociaż kryzys ten nie wpłynął jeszcze druzgocąco na cały rynek beverage, to jednak już teraz wymusił inne spojrzenie na łańcuchy dostaw. Przede wszystkim poszukuje się alternatywnych rozwiązań transportowych. Odpowiedzią na obecną sytuację było powołanie w Hillebrand specjalnego zespołu ekspertów - Covid Core Team, który monitoruje zmiany zachodzące w otoczeniu oraz nowe rozwiązania generowane przez poszczególne biura w globalnej sieci firmy. Celem zespołu jest też pomaganie lokalnym oddziałom we wdrażaniu niezbędnych zmian dla utrzymania łańcuchów dostaw, jak i bezpieczeństwa pracowników zgodnie z wytycznymi WHO – wskazuje wiceprezes Hillebrand Poland.

W typowo winiarskich krajach sytuacja zrobiła się na tyle dramatyczna, że zamknięto lub ograniczono w czasie niektóre miejsca załadunku, a kierowcy odmawiają transportów w obawie o swoje zdrowie. W momencie zamknięcia granic i pojawienia się utrudnień z dostępem do transportu drogowego, chcąc utrzymać płynność dostaw, Hillebrand zaproponował nowe rozwiązania.

- Wykorzystano sieć transportu kolejowego, która w wielu krajach Europy jest dosyć dobrze rozwinięta, zwłaszcza we Włoszech. Drugą z alternatyw jest żegluga bliskiego zasięgu - short sea shipping, o zwiększenie której w ruchu transportowym zabiegała od kilku lat UE. Te dwa rodzaje transportów zapewniają dostęp do większości krajów, z wykorzystaniem jedynie przewozów drogowych na ostatniej mili – ocenia Ellina Lolis.