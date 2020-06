Ekspert: palenie zwiększa ryzyko COVID-19, ale nikotyna może je zmniejszać

Palenie tytoniu ma negatywny wpływ na zdrowie i wywołuje wiele schorzeń, lub im sprzyja. Jednymi z nich są rak płuca oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). "Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, palenie jest szkodliwie" - podkreślał podczas niedawnej konferencji prasowej online "Pulmonologia 2020" prof. Piotr Kuna z Kliniki Chorób Wewnętrznych Astmy i Alergii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wraz z wybuchem pandemii zaobserwowano, że uzależnienie od palenia papierosów sprzyja zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorobie COVID-19. "Wynika to z tego, że nałóg ten uszkadza nabłonek dróg oddechowych, co skutkuje nasileniem stanu zapalnego. W efekcie osoby palące papierosy są aż 14. razy bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19" - wyjaśniał.

Specjalista zwrócił jednak uwagę, że nie można stawiać znaku równości między samą nikotyną a dymem tytoniowym, zawierającym 7 tys. związków chemicznych. Palenie tytoniu - akcentuje - jest samo w sobie chorobą, którą należy leczyć, jednak nikotyna to nie dym tytoniowy. Rola nikotyny pozostaje obszarem interesujących badań m.in. w odniesieniu do COVID-19.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że nikotyna nie zwiększa ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Podejrzewa się nawet, że może być przydatna w leczeniu choroby COVID-19.

Zdaniem prof. Kuny należy zatem dążyć do zaprzestania palenia, bo jest to jedyny sposób ochrony przed wieloma chorobami. Nie jest to jednak takie proste. Z przytoczonych przez specjalistę badań, jakie przeprowadzono we Francji wynika, że tylko 20 proc. palaczy udaje się zerwać z nałogiem na tyle trwale, że nie palą przez co najmniej 15 lat.

"Nie ulega wątpliwości, że należy przestać palić i mimo trudności zawsze trzeba próbować. Zaniechanie palenia jest najważniejsze" - podkreślał. Dodał jednak, że może w tym pomóc nikotynowa terapia zastępcza, w tym również zawierające nikotynę tzw. e-papierosy.

Wokół e-papierosów jest wiele kontrowersji, gdyż stają się one modne wśród młodzieży, szczególnie w Polsce. Kontrowersje budzą popularne wśród nastolatków tzw. smakowe wkłady do e-papierosów. Wielu specjalistów obawia się, że w miejsce palenia tytoniu rozpowszechnią się więc e-papierosy. Tym bardziej, że one też nie są całkowicie pozbawione szkodliwego wpływu na zdrowie, w tym również na płuca.