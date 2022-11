Dla przeciętnego konsumenta takie zagadnienia jak akcyza czy podatek cukrowy stoją bardzo wysoko na drabinie abstrakcji. Dla konsumenta jest cena w sklepie i portfel, z którego musi za wszystko zapłacić – powiedział Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny panelu gospodarstw domowych GfK Polonia.

Jak wprowadzenie podatku cukrowego i kolejne podwyżki akcyzy wpłynęły na wybory konsumentów podczas zakupów? / fot. PTWP

Jak wprowadzenie podatku cukrowego i kolejne podwyżki akcyzy wpłynęły na wybory konsumentów podczas zakupów?

Podczas debaty „Alkohole i przekąski – gwiazdy sklepowej półki” Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny panelu gospodarstw domowych GfK Polonia, powiedział m.in. o zmianach zakupowych konsumentów wskutek wprowadzenia podatku cukrowego i akcyzy.

– W Polsce wciąż odsetek wydatków na jedzenie i piecie jest większy niż w Europie. W Polsce wynosi ok. 20 proc. A w innych krajach to ok 16 proc. To już pokazuje, że biorąc pod uwagę, że presja kosztowa przychodzi ze wszystkich stron, prawdopodobnie będzie oznaczało większe redukcje i zmiany zachowań w sposobie dokonywania zakupów przez Polaków niż w innych krajach – stwierdził.

– Zmiany zachowań widzieliśmy i zapytaliśmy o nie, zanim nastąpiły podwyżki spowodowane wprowadzeniem podatku cukrowego i podwyżkami akcyzy, a nasze późniejsze dane to potwierdziły. W przypadku zakupów taktyką dominującą zapowiadaną przez konsumentów będzie rezygnacja z pewnych zakupów. Przez wzrosty cen konsumenci będą rezygnować z niektórych zakupów jak np. alkoholi mocnych. Wódka dzisiaj jest jedną z niewielu kategorii, które monitorujmy, gdzie w ciągu 9 miesięcy tego roku 3 proc. gospodarstw domowych nie kupiło ani jednej butelki, a rok temu kupili. 3 proc może wydawać się niedużo, ale to jest ok. 400 tys. gospodarstw domowych. Oni odmówili sobie zakupu alkoholu w związku z tym, że on podrożał – dodał.

Konsumenci chcą zdrowszych przekąsek

Zdaniem Szymona Mordasiewicza patrząc na obecną sytuację gospodarczą i wybory konsumenckie, w lepszej sytuacji od producentów alkoholi są producenci przekąsek.

– W przypadku przekąsek słodkich i słonych te kategorie są w o tyle dobrej sytuacji, że już przed pandemią nastąpiły w tym sektorze pewne zmiany. A w trakcie Covidu te zmiany się nasiliły. Spadkiem po pandemii jest to, że konsumenci chcą wybierać zdrowsze produkty. Część producentów przekąsek słodkich i słonych zaczęło zmieniać formulację swoich produktów, dodawać składniki, które sprawiają, że konsumenci czują, że robią dla siebie coś lepszego – wyjaśnił.

– W Polsce po 9 miesiącach widzimy spadek wolumenu w koszykach o 2 proc. Byliśmy krajem, w którym konsumpcja rosła w ostatnich latach, a teraz zaczęła spadać. Finalnie oznacza to, że konsument będzie jadł i kupował mniej, bo nie będzie mieć pieniędzy na więcej i z czegoś będzie musiał zrezygnować. A to jest zagrożenie dla wszystkich branż – dodał.

Czytaj również: Rynek i konsumpcja przestały rosnąć. Cena nabiera znaczenia

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl