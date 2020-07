Ekspert: Wódka Sławomira Peszki wydaje się doskonałym pomysłem

1 lipca w Sopocie została otwarta nowa restauracja Team Spirit. W wydarzenie zaangażowali się znani piłkarze: Dusan Kuciak, Grzegorz Kuświk, Sławomir Peszko i Jakub Wawrzyniak. Jedną z atrakcji lokalu będzie możliwość spróbowania wódki pod marką "Peszko". Nie tak dawno własną linię mocnych alkoholi wypuścił Bartłomiej Misiewicz, o czym opowiadał m.in. na naszych łamach.

Czy firmowanie ekskluzywnych wódek przez kontrowersyjne postaci publiczne to dobry pomysł?

Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries jest zdania, że jeśli wizerunek postaci pasuje do produktu, to jest to jak najbardziej dobry pomysł.

- Każdy taki przypadek należy jednak rozpatrywać indywidualnie. Na przykład wódka Sławomira Peszko wydaje się doskonałym pomysłem. Pan Peszko, jako bardzo rozpoznawalny piłkarz, jest postacią budzącą pozytywne skojarzenia. Jego specyficzny wyraz twarzy doczekał się wielu „imprezowych” skojarzeń i memów – to jest duży potencjał na własną markę alkoholi! Konsumenci nie przejdą obok takiej propozycji obojętnie. Konsument widząc twarz pana Peszko na takim produkcie jak wódka, z pewnością się uśmiechnie, a to już na starcie bardzo dużo - mówi.

Nasz rozmówca wskazuje, że z drugiej strony Sławomir Peszko jest piłkarzem i promowanie przez sportowca takiego produktu jak wódka może być wizerunkowo ryzykowne.

- Biorąc jednak pod uwagę jego potencjał „skojarzeniowy” myślę, że warto to ryzyko podjąć. Natomiast pan Bartłomiej Misiewicz to osoba publiczna, która była związana z polityką i w związku z tym budzi raczej negatywne konotacje. Nie wiem czy produkt firmowany jego nazwiskiem będzie zachęcał konsumentów… Na pewno jest to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Należałoby zrobić szczegółowe badania na ten temat, bo wielu konsumentów może zdecydować się na spróbowanie jego produktu dla „żartu”. A jeśli „Misiewiczówka” okaże się dobra, to potem sama się obroni. Nie możemy zapominać o kryjącym się w tym potencjale - podsumowuje Jaroszyński.