Rozpoczynający się czas Eurowizji 2023 to wspaniały okres dla firm zaangażowanych komercyjnie w ten projekt. Wśród nich jest m.in. Baileys, Mondelez z maką serków Philadelphia i Invivo X Unity, które otrzymało tytuł oficjalnego prosecco Eurowizji. Na szczególne zyski firmy liczną na rynku brytyjskim, gdyż tegoroczne muzyczne potyczki mają miejsce w Liverpoolu.

Baileys oficjalnym sponsorem Eurowizji. Conchita Wurst została ambasadorką kampanii; fot. mat.pras.

Rusza Eurowizja 2023

Drugi tydzień maja to czas Eurowizji 2023. Pierwszy półfinał już we wtorek 9 maja, drugi (z budzącą skrajne emocje reprezentantką Polski - Blanką) w czwartek, a w sobotę transmisja wielkiego finału w Liverpoolu.

Europejska Unia Nadawców i BBC organizują 67. Konkurs Piosenki Eurowizji w imieniu ukraińskiej telewizji publicznej (w ub.r. finał wygrała Ukraina). Hasło przewodnie - "United by Music". Wydarzenia na żywo poprowadzą: brytyjska piosenkarka Alesha Dixon, brytyjska aktorka Hannah Waddingham i ukraińska wokalistka zespołu The Hardkiss, Julia Sanina. Do prowadzących podczas finału dołączy również irlandzki prezenter telewizyjny, Graham Norton.

Choć Eurowizja wzbudza skrajne emocje, jest to jeden z najczęściej oglądanych programów na świecie, z udziałem 180 milionów ludzi. Ponoć bilety na finał w Liverpoolu wyprzedały się w około pół godziny.

Biznes spożywczy sponsoruje Eurowizję 2023

Jednym ze sponsorów jest Mondelez, który pokazuje logo Eurowizji przy serkach Philadephia i czekoladach Cadbury. W Wielkiej Brytanii zorganizowano nawet konkurs, w którym można było wygrać bilety na koncert finałowy.

Babe what’s wrong? You’ve barely touched your Eurovision Song Contest 2023 Philadelphia light cream cheese pic.twitter.com/SGOY3nGd3y — Alice | 🇫🇮🇦🇲🇬🇧🇸🇮🇲🇹 (@ESCAlice_) March 12, 2023

Kolejną ważną marką, która chce zadbać o swój wizerunek przy Eurowizji jest producent alkoholi - Baileys, który podpisał trzyletni kontrakt z organizatorami i zatrudnił zwyciężczynię konkursu z 2014 roku, Conchitę Wurst, jako ambasadorkę marki. Paul Carton, dyrektor ds. globalnego marketingu Baileys, powiedział, że firma chce być częścią "najbardziej radosnego światowego święta inkluzywnych i różnorodnych kultur i społeczności".

Oficjalnym prosecco Eurowizji 2023 został włoski Invivo X Unity Neck. Na tę okazję zaprezentowano specjalny projekt butelki, który ma na celu "zainspirowanie do większej jedności na całym świecie". Trunek jest dostępny w Wielkiej Brytanii za 12 funtów i można go znaleźć tylko w e-sklepie Ocado.

Prosecco Eurowizji 2023 fot. facebook.com/InvivoAndCo

Innymi sponsorami wydarzenia zostali: marka kosmetyczna Moroccanoil, strona podróżnicza Booking.com, TikTok. Brytyjscy sponsorzy BBC to easyJet i Google.

Jak marki mogą zyskać na Eurowizji? Promocja nie tylko w TV

Znane marki chcą być częścią spektaklu i mają więcej okazji, aby to zrobić. Będą widoczne nie tylko w trakcie koncertów transmitowanych przez europejskie telewizje, ale także na oficjalnym własnym kanale Eurowizji na YouTube oraz na TikToku. Na tydzień do końca #Eurowizja2023 zgromadziła już ponad miliard wyświetleń wideo w aplikacji. Silne media społecznościowe wydarzenia oraz uczestników powodują, że marki liczą na reakcje viralowe.

