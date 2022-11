W 2022 roku spółka Excellence Cannabis pracuje nad nowymi seriami produktów zawierających CBD. Oferta obejmie kosmetyki pod marką moossy oraz olejki CBD YESSEY.

Dariusz Polinceusz, prezes zarządu Excellence, fot. materiały prasowe

Excellence Cannabis pracuje nad produktami zawierającymi CBD

W 2022 roku spółka Excellence Cannabis pracuje nad nowymi seriami produktów zawierających CBD. Oferta obejmie kosmetyki pod marką moossy oraz olejki CBD YESSEY. Do 2024 roku Grupa Excellence chce uzyskać status pełnoprawnego operatora na rynku marihuany z zastosowaniem medycznym. Dodatkowo Grupa Excellence wprowadziła do sprzedaży w sieci Żabka napoje Hemp Tea, promowane przez blogera Blowka.

- Inflacja zmienia nawyki konsumenckie – ale syropy oraz napoje to produkty podstawowej potrzeby – konsumenci mają je w swoich koszykach zakupowych nawet gdy oszczędzają. Owszem – rezygnują z produktów droższych – a to de facto oznacza jeszcze większą popularność naszych produktów. Niezależnie od naszych flagowych produktów cały czas pracujemy nad nowościami – zwłaszcza nasza spółka z Grupy - Excellence Cannabis. Do 2024 roku chcemy, aby uzyskała ona uzyskać status pełnoprawnego operatora na rynku marihuany z zastosowaniem medycznym – mówi Dariusz Polinceusz, prezes zarządu Excellence.

Excellence eksportuje produkty m.in. do Niemiec, Holandii i Czech

- Z danych Nielsena za 2021 rok wynika udział ilościowy sprzedawanych produktów spółki Excellence jest na poziomie 31%, co stanowi 13 mln litrów syropów sprzedawanych rocznie, a oznacza że co trzeci syrop sprzedawany w Polsce pochodzi z Excellence. Tym samym Excellence jest drugim graczem w Polsce, gdzie lider rynku produkuje ponad 20 mln litrów syropów rocznie, przy wielkości rynku 42 mln litrów - informuje spółka.

Excellence eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, na Ukrainę, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Smaki od Excellence docenili także konsumenci w Kanadzie. Spółka prowadzi działania w celu pozyskania dystrybutora w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Grupa Excellence z wyższymi przychodami

Grupa Excellence po trzech kwartałach 2022 roku osiągnął przychody w wysokości 54,02 mln zł, czyli o ponad 20% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021. Zysk netto Grupy wyniósł 1,24 mln zł. Grupa w 2022 roku notuje dobre wyniki sprzedaży napojów i wprowadza nowości produktowe, które są bardzo dobrze przyjmowane przez konsumentów.

Z kim współpracuje Excellence Cannabis?

Excellence jest producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Współpracuje z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Makro, Carrefour, Auchan, Stokrotka, Selgros,, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence, np. I am BIO, Biorę, Excellence Syropy Prozdrowotne, Monzini. Miesięczna produkcja soków i syropów sięga 1,5 mln litrów.

