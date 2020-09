Fabryka Wódek Gatunkowych w Cieleśnicy chce wskrzesić linię przedwojennych alkoholi, ruszył crowdfunding

Na terenie Fabryki Wódek Gatunkowych w Cieleśnicy prowadzone są przygotowania do wskrzeszenia linii przedwojennych alkoholi. W remontowanych budynkach nieczynnej od lat fabryki będą produkowane trunki, bazując na przedwojennych recepturach. Na to przedsięwzięcie firma chce zebrać 1 mln złotych i uruchomiła crowdfunding, który potrwa do 15 września.