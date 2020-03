Forum Konsumentów zapowiada akcję informacyjną ws. zakazu dot. papierosów mentolowych

Rusza akcja informacyjna #ZakazMentoli, dotycząca wprowadzanego w maju w UE zakazu sprzedaży papierosów mentolowych. Na stronie www.zakazmentoli.pl można znaleźć informacje dotyczące unijnej dyrektywy - poinformowano podczas konferencji prasowej.

Forum Konsumentów przeprowadziło badanie na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie Polaków, z którego wynika, że ok. 2/3 badanych, w tym połowa palaczy nie jest świadoma wchodzącego w życie w maju zakazu sprzedaży papierosów mentolowych. Do tego 81 proc. z badanych osób uważa, że wprowadzenie dyrektywy nie zmniejszy liczby palących, a 60 proc. palaczy negatywnie odnosi się do wprowadzanych zmian - przekazało Forum.

"Większość badanych osób niestety nie wie, dlaczego papierosy mentolowe mają być wycofane z rynku. Żeby zakaz zaczął działać, to ludzie muszą rozumieć, po co i dlaczego jest" - powiedziała autorka badania psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Dominika Maison.

Badanie wykazało także, że 90 proc. badanych palaczy nie zamierza zrezygnować z nałogu po wejściu zakazu, 16 proc. chce przejść na produkty alternatywne np. e-papierosy i podgrzewacze tytoniu, a ok. 20 proc. deklaruje, że zamierza szukać papierosów mentolowych na czarnym rynku.

"Najlepszą alternatywą, którą rekomendujemy, jest rzucenie palenia, bo to się najbardziej przyczyni zdrowiu konsumentów" - powiedziała prezes Forum Konsumentów Agnieszka Plencer. Oceniła, że lepszym rozwiązaniem niż sięganie po mentolowe papierosy z szarej strefy - są produkty alternatywne, nieobjęte zakazem.