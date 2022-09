Francja: Zbiory winogron pod specjalnym nadzorem

Autor: PAP (op. AT)

Data: 08-09-2022, 15:43

Od połowy sierpnia do końca września pierwszy raz w historii zbiorów winogron we Francji mobilna brygada o nazwie Gend'Viti patroluje na rowerach z napędem elektrycznym winnice Szampanii, która jako jedyny region ma prawo do produkcji szampana.

Żandarmeria dba o sprawny przebieg zbiorów winogron w Szampanii. fot. PAP/EPA

Francja: Zbiory winogron pod specjalnym nadzorem

Mobilna brygada żandarmerii patroluje codziennie winnice w regionie Szampanii, aby walczyć z kradzieżą cennych odmian winogron, z których produkowany jest szampan oraz nielegalną pracą w czasie winobrania.

Cenne szczepy winogron i zbiory w minionych latach często padały ofiarą kradzieży. Mieszkańcy Szampanii skarżą się również na pogorszenie bezpieczeństwa z uwagi na ponad 120 tys. pracowników sezonowych z różnych stron świata, którzy przyjeżdżają do Szampanii, aby pracować przy zbiorze winogron.

Żandarmeria chroni producentów wina

"Naszym celem jest wysłanie silnego sygnału do producentów wina przez pokazanie, że żandarmeria jest zaangażowana w sposób zdecydowany w tym ważnym momencie roku dla tego ważnego sektora gospodarki terytorium i jego mieszkańców. Jest to w zasadzie misja prewencyjna, ponieważ populacja na miejscu prawie podwoiła się wraz z przybyciem pracowników sezonowych" - stwierdził dowódca żandarmerii w Epernay Yann Basso.

Strefa interwencji żandarmerii z Epernay obejmuje 200 gmin i 90 tys. mieszkańców. To centrum winiarstwa w regionie, które rozciąga się na 319 gmin i 34 tys. ha.

Zbiory winogron w Szampanii

"Jak dotąd wszystko idzie bardzo dobrze. Warunki klimatyczne są idealne. Mieszkańcy Szampanii mówią o wyjątkowych zbiorach zarówno pod względem ilości, jak i jakości" - cieszy się prezes Związku Domów Szampana (UMC) David Chatillon, cytowany przez "Le Figaro".

Winogrona są dobrej dojrzałości; zbiory ze szczepu chardonnay są złociste, pinot noir i meunier są dobrze wybarwione i owocowe - wskazują winiarze.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl