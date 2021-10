Francuski szampan będzie dla Rosjan "winem musującym". Wielka zmiana etykiet

Rosja do końca roku wdroży zmiany etykiet francuskich szampanów eksportowanych do Rosji na „wino musujące” – poinformował francuski minister ds. handlu Franck Riester we wtorek.

Moratorium oznacza, że Francja uzyskała od Rosji dwa miesiące na wprowadzenie w życie rosyjskiego prawa zabraniającego producentom szampana używania tej nazwy własnej na etykietach pisanych cyrylicą.

Obrona francuskich eksporterów szampana w Rosji

To nie rozwiązuje wszystkich problemów, musimy definitywnie posunąć tę sprawę do przodu - zapewnił Riester, który podkreślił, że "rząd jest zdeterminowany, by chronić francuskich eksporterów, bronić naszych oznaczeń geograficznych i promować francuską doskonałość w rolnictwie".

Nowelizacja rosyjskiego prawa o obrocie wyrobami alkoholowymi zobowiązuje od 2 lipca br. dystrybutorów szampana do zamiany prestiżowej nazwy "szampan" na "wino musujące" na opisanej cyrylicą tylnej etykiecie butelek. Nazwa "szampanskoje" jest zarezerwowana dla rosyjskich producentów win musujących.

Oburzenie producentów i dystrybutorów szampana z Szampanii

Ten zapis wywołuje silne oburzenie producentów i dystrybutorów szampana z francuskiej Szampanii, chcących chronić swoje produkty certyfikowane kontrolowaną nazwą pochodzenia (AOC), a także silne protesty kilku francuskich ministrów.

Międzybranżowy Komitet ds. Wina Szampańskiego (CIVC) na początku lipca doradził producentom szampana czasowe zawieszenie eksportu do Rosji. Jednak zalecił wznowienie dostaw do Rosji od 15 września. Francja od lat prowadzi działania na rzecz prawnej ochrony nazwy "szampan" i zarezerwowania jej tylko dla win musujących pochodzących z Szampanii.