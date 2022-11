Alkohole i używki

FRSiH: Rok był tragiczny, mimo dobrych wyników sprzedaży

- Zrealizowałem 40 proc. zamówień w tym roku w stosunku do tego, co mogłem sprzedać. W tym sensie jest to rok tragiczny można powiedzieć. Oczywiście sprzedaliśmy więcej w poprzednim roku, ale to nie zmienia faktu, że ten rok nam przeleciał w części dlatego, że nie mieliśmy odpowiedniego dostępu szczególnie do szkła - mówił Janusz Palikot, prezes Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA, Tenczyńska Okovita SA, właściciel Browaru Tenczynek podczas XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie.

