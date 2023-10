Janusz Palikot znów apeluje ws. spłaty długów. Mówi o 50 mln dolarów od amerykańskich funduszy. Wierzyciele właśnie decydują o losie jego dwóch spółek alkoholowych.

Janusz Palikot kolejny raz apeluje ws. spłaty długów, fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Ważą się losy dwóch firm Palikota

O wstępnych zainteresowaniu ze strony dwóch funduszy inwestycyjnych Janusz Palikot powiedział w piątek w nagraniu youtube’owym skierowanym do wierzycieli. Biznesmen kolejny raz odpowiadał na ich pytania i wątpliwości, ponieważ to oni decydują właśnie o losach jego dwóch firm: Manufaktury Piwa Wódki i Wina (Palikot jest w niej prezesem i większościowym akcjonariuszem, a mniejszościowy pakiet należy do Kuby Wojewódzkiego) oraz Tenczynka Dystrybucji - podaje serwis wirtualnemdia.pl.

Fundusze inwestycyjne z USA zainteresowane Manufakturą Piwa Wódki i Wina

Obie spółki wiosną br. przestały spłacać swoje zadłużenie, a od sierpnia są w trakcie postępowań układowych. Pod koniec września przedstawiły pierwsze propozycje spłaty zobowiązań, a w połowie października - ich kolejne wersje, korzystniejsze dla wierzycieli. Ci mogą głosować w tej sprawie do 30 października.

Jak opisał Janusz Palikot, kontakt z funduszami inwestycyjnymi z USA Manufaktura Piwa Wódki i Wina nawiązała poprzez pośrednika finansowego pracującego dla niej na tym rynku od sześciu miesięcy. Wstępne zainteresowanie zaangażowaniem kapitałowym w spółkę wyraziły fundusze ConCap i Wealthbullet.

- Rozmawiamy w tym przypadku o kwocie 50 mln dolarów. Oba fundusze są ofertowane na tym poziomie i oba są zainteresowane - podkreślił biznesmen. I dodał, że warunkiem stawianym przez nie ma być podpisanie przez MPWiW umowy z którąś z czołowych pięciu sieci handlowych w Polsce.

Palikot dodał, że w najbliższych tygodniach mogą pojawić się kolejni chętni, ponieważ pośrednik przedstawia ofertę wielu funduszom.

