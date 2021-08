Garage Dragon Fruit Mojito – nowy wariant piwa Garage

Marka Seth and Riley’s Garage wprowadza kolejną nowość - piwo smakowe Garage Dragon Fruit Mojito. Wariant jest dostępny od dzisiaj w sieci sklepów Żabka w bezzwrotnych butelkach o poj. 0,4 l.

Marka Garage wprowadza kolejną nowość - piwo smakowe Garage Dragon Fruit Mojito. / fot. materiały prasowe

Garage Dragon Fruit Mojito to piwo o zawartości 4,6 proc. alkoholu, o słodko-kwaśnym, bardzo orzeźwiającym smaku. Na półce na pewno wyróżni go oryginalny kształt butelki z zawleczką typu pull-off oraz neonowy, różowy kolor. Nowy wariant to połączenie słodko-kwaśnego smoczego owocu z miętowym orzeźwieniem popularnego Mojito.

- Nowy Garage sprawdzi się na letnich imprezach i zawsze wtedy, kiedy zatęsknimy za egzotycznymi wakacjami. Jest on już czwartym produktem w tej serii i patrząc na popularność pozostałych smaków mamy nadzieję, że również ten, ze smoczym pazurem, zyska swoich wiernych fanów – mówi Paweł Michalik, brand manager Garage w Carlsberg Polska.

Segment piw smakowych stale rośnie

Garage Dragon Fruit Mojito należy do segmentu piw smakowych, który stale rośnie, a jego wartościowy udział w kategorii piwnej wyniósł 9,2 proc. (dane za miesiące styczeń-maj 2021 r. wg Nielsena).

Nowy wariant piwa Garage w bezzwrotnych butelkach o poj. 0,4 l jest dostępny na wyłączność w sieci sklepów Żabka od 4 sierpnia 2021 r.

Pozostałe warianty Garage oferowane w szerokiej dystrybucji to: Garage Kamikaze i Garage Hard Lemon oraz na wyłączność w sieci sklepów Żabka – Garage Strawberry Margarita.