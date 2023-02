Gin, to najprościej mówiąc, wódka z dodatkiem jałowca, a także innych botaników. Samuel Johnson, autor wydanego w 1755 roku słownika języka angielskiego, definiował gin jako „alkohol powstały w wyniku destylacji jagód jałowca”. Znany od co najmniej XV wieku (jako jałowcówka), choć pierwsze bardziej złożone zachowane receptury ginu pochodzą z Niderlandów z połowy XVII wieku.

Gin – podstawowe informacje

Choć gin narodził się prawdopodobnie we Włoszech lub dzisiejszej Holandii, to od dawna kojarzony jest przede wszystkim z Wyspami Brytyjskimi. W XIX wieku w wiktoriańskiej Anglii bardzo popularne stały się bary wyspecjalizowane w serwowaniu ginu, zarówno w koktajlach jak i w szotach. Zwane Gin Palace, Pałace Ginu, były to miejsca naprawdę dobrze prosperujące. W swojej książce „The Book of Gin” Richard Barnett opisuje taki Gin Palace przy Holborn Hill w Londynie. Nazywał się Thompson & Fearon’s, a jego właściciel wydał równowartość dzisiejszego pół miliona funtów, zatrudniając topowego architekta, by stworzyć luksusowy wystrój. Te Pałace Ginu były jednocześnie miejscami dostępnymi dla wszystkich, zarówno robotników, jak i klas wyższych, oczywiście z osobnymi salami, ale sam alkohol oferowano dostatecznie tanio, by wykształtowała się tak typowa i dziś w Anglii kultura barów, jako miejsc spotkań towarzyskich – public houses. Jednym ze stałych bywalców takich barów, a także wielkim miłośnikiem ginu, był Charles Dickens. Autor „Opowieści wigilijnej” w swoich książkach z sarkazmem i smutkiem pisał o brytyjskim pijaństwie, ale jednocześnie uważał, że jest ono efektem biedy, a nie upadku obyczajów czy tym bardziej zbytniej dostępności alkoholu. W cyklu pamfletów, jakie drukował na łamach „Monthly Magazine”, Dickens wielokrotnie opisywał Pałace Ginu, grzmiąc do orędowników prohibicji, żeby zamiast szukać sposobów jak zamykać bary, poszukali recepty na ludzką biedę.

Od najdawniejszych czasów gin mieszano – z sokami cytrusów, przyprawami korzennymi, innymi ziołami (tak narodziły się: punch, angielskie kordiały, gimlet). Prawdziwa rewolucja nastąpiła w XIX wieku, kiedy pojawiły się napoje gazowane, na czele z tonikiem, ale też inne ważne składniki koktajli, jak krople bitters (Peychaud, Angostura) i wermuty. Przez długie dziesięciolecia gin był najpopularniejszym składnikiem long drinków.

Od lat 90. XX wieku obserwujemy rewolucję ginu w Europie. Zaczęło się w 1987 roku od pojawienia się marki Bombay Sapphire – bardziej cytrusowej niż inne giny, prezentowanej wówczas w nowych błękitnych butelkach. Bombay Sapphire pokazał kierunek ewolucji ginu, w stronę alkoholi premium. Odrodzenie nastąpiło także w Holandii i Belgii, a w USA zaczęły powstawać małe destylarnie, które produkują bardzo różnorodne alkohole w małych partiach. Gin wzbogacił się o aromaty kwiatów czy słodkich owoców. Obecnie można naliczyć już ponad 200 składników – korzeni, kwiatów, owoców czy ziół – wykorzystywanych do produkcji ginu.

Gin w Polsce

Kraftowe marki ginu powstają w ostatnich latach także w Polsce. Do obecnych wcześniej na półkach polskich etykiet, jak Lubuski z Torunia czy Charley’s z Kalisza, dołączyło wiele nowych, m.in.: Herbarius z Krakowa, Breslauer z Wrocławia, Wilczy Gin ze Stanicy, Awiator z Grodkowa, Jonston z Leszna, Heritage Gin ze Szczecina, 24 Herbs z Radomia, Gin z Polskich Botaników oraz Six Season Gin z Warszawy, Forest Gin i Masuria Gin z Murowanej Gośliny i inne. Destylowane w alembikach, według starannie przygotowanych receptur, są tak bogate w aromaty, że warto ich spróbować bez toniku – wówczas odkryjemy ich różnorodność i zrozumiemy, dlaczego dobry gin kosztuje często ponad sto złotych za butelkę.

Polskie giny coraz częściej są też doceniane za granicą, zdobywają medale w prestiżowych konkursach, w tym w 2022 roku złote medale w Londynie dla 24 Herbs Gin i Heritage Magnolia Gin.

Liderem rynku rzemieślniczych ginów w Polsce w ciągu dwóch lat stał się 24 Herbs, ze sprzedażą ponad kilkudziesięciu tysięcy butelek w zeszłym roku. Jest to jedyny kraftowy gin w cenie poniżej 90 zł. Jednak nie tylko cena wpływa na jego rosnącą popularność. Gin ma atrakcyjne opakowanie, dedykowaną butelkę, która powstała w polskiej hucie szkła. To gin złożony z 24 botaników, część z nich była destylowana osobno, w rezultacie jest to kompozycja ośmiu różnych destylatów. Wykorzystane botaniki to: rumian rzymski, cytryna, skórka cytryny, kwiat rumianku, ziele nostrzyka, tymianek, ziele centurii, mięta pieprzowa, dzięgiel (korzeń oraz nasiona), wrotycz kwiaty, kardamon, dziewanna, kwasja gorzka, goryczka, goździki, kora chininy, piołun, kardamon, skórki dwóch różnych odmian pomarańczy, a także wysuszonego owocu pomarańczy i wrotycz.

Aromat ma bardzo rześki, przyjemny, nuta zielonego ogórka, melona, igliwia. Alkohol całkowicie schowany, lekko cytrusy, jałowiec dopełniający w tle. Delikatnie słodka nuta warzywna z dzięgla, lekko skórka czerwonego grejpfruta. I jeszcze zioła prowansalskie. W smaku również rześki, wciąż wyraźne nuty ogórkowo-melonowe, czy nawet arbuzowe, słodkie cytrusy, pomarańcze, ale po pierwszym słodkim wrażeniu smak zaczyna przechodzić w kierunku ostrzejszym – jałowiec, pieprz, igliwie, jest też zaskakująca, słodka, bardzo przyjemna na końcu nuta, która kojarzy się z żywicą z Chios (mastyks). Finisz konsekwentny, nie ma tej nuty mastyksu, jest za to pewna kwiatowość (irys), pudrowość, ale też dużo przyjemnego ogórka. W klasycznym koktajlu G&T – w pierwszej chwili czuć cytrus, potem dopiero dzięgiel i jałowiec. Bardzo rześko, rozkwitająca wiosna, dochodzą do głosu żółte owoce.

Rodzina 24 Herbs to także dwa giny smakowe. 24 Herbs Gin Mango & Lime ma zapach bardzo rześki, limonka zaprasza do próbowania, zaraz odzywa się jałowiec, kardamon i lekko dzięgiel, a w tle egzotyczne owoce – pomarańcza, mango, limonka, cytryna… Smak również rześki, delikatnie gorzkawy – arcydzięgiel, wrażenie migdałowości, bardziej zielone szyszki niż jałowiec, dużo olejków cytrusowych, gorzka pomarańcza, grejpfrut, cytryna, limonka w ustach, też gorzko-tłuste liście tui. Finisz jest wytrawny, nie ma tu słodyczy mango, jest kwaśna limonka, jest dużo jałowca, jest pieprz, kardamon, lekko imbir. Rześki gin w sam raz do klasycznego gorzkiego toniku. Kolejny w serii 24 Herbs Gin Cucumber & Mint ma zapach rześki – ogórek, melon, mięta, limonka, zioła, dużo tymianku. W smaku cierpki, czuć cytrusy, ogórek, koper, miętę, jakby pokrzywę i sporo jałowca. Ukłucie jałowca też bardzo wyraźne w finiszu- zielone szyszki, igliwie, do tego rześki ogórek i rześka mięta, pieprz i ziołowa goryczka – jak melisa, werbena.

Giny smakowe

Przykład rodziny smakowej 24 Herbs Gin, to odpowiedź na zmieniające się oczekiwania konsumentów. Minęły czasy, kiedy królował niepodzielnie gin & tonic, a w dodatku tonik klasycznie oparty na gorzkim smaku kory chinowca. Różnorodność receptur ginów w ostatnich latach została bardzo szybko zrównoważona kreatywnością producentów napojów gazowanych, obecnie mamy do ginu napoje o smaku rabarbaru, kwiatów czarnego bzu, cytrusów, jabłek, ogórka, róży, przypraw korzennych, ziół śródziemnomorskich i wiele innych.

Dzięki dodatkom kwiatów i aromatycznych owoców gin stał się lżejszy, bardziej „wiosenny”. Jagody jałowca mają wprawdzie w sobie nieco słodyczy, ale przede wszystkim są ostre, a do klasycznego ginu London Dry tradycyjnie dodaje się też innych ostrych składników: pieprzu, imbiru, kardamonu, ziela angielskiego oraz cytrusów, które wprawdzie dają rześkość, ale też dopełniają pikantną naturę ginu. Pamiętajmy jednak, że gin powstał nie jako popularny składnik orzeźwiających koktajli, lecz jako lekarstwo. Jako twórcę formuły ginu w wielu źródłach podawane jest nazwisko Franciscusa Sylviusa, czy też Franza de le Boë, jak się naprawdę nazywał. Ten żyjący w latach 1614-1672 niderlandzki lekarz, botanik i alchemik, stworzył katedrę medycyny na Uniwersytecie w Lejdzie, która słynna jest do dziś. Był autorem podręcznika medycznego „Praxeos medicae idea nova”, który ukazał się w 1671 roku. Doktor Sylvius opracował formułę opartego na ekstraktach jałowcowych medykamentu, który miał rzekomo leczyć „gorączki tropikalne” u holenderskich osadników, wyprawiających się do zamorskich kolonii. Ów jałowcowy roztwór z alkoholem chętnie był nadużywany, bynajmniej nie w celach medycznych, choć jego smak musiał być na tyle nieprzyjemny, że już w XVIII wieku zaczęto serwować gin z wyciśniętym sokiem z limonki – tak narodził się popularny do dzisiaj koktajl gimlet.

Pod koniec lat 90. XX wieku producenci zaczęli eksperymentować z recepturami znanymi obecnie jako pink gin. Uzupełnieniem tradycyjnej formuły były dodane owoce maliny lub truskawki, potem też poziomki. Pomysł natychmiast chwycił, pojawiło się też wiele nowych receptur koktajlowych z całymi owocami maliny lub jeżyny w szklanicy z ginem, tonikiem i lodem. Okazało się, że słodszy, lekki gin bardzo odpowiada zwłaszcza młodemu pokoleniu. Dlaczego zatem nie eksperymentować dalej? Gin Hendrick’s zbudował swoją renomę na dodatku płatków róży i zielonego ogórka. Marka ginów Malfy bazuje na włoskich pomarańczach i bardzo aromatycznych odmianach cytryn. Są giny z dodatkiem soków z ananasa, kiwi, jagód, agrestu, czarnego bzu, rabarbaru, mięty, chmielu, a nawet giny z ziarnami kawy czy kakao. Zaczęły też pojawiać się giny starzone, leżakowane w beczkach z dębu i innego rodzaju drewnie, jak akacja czy jesion, a nawet z drewna jałowca. Giny pachnące torfem z beczek po whisky z Islay, słodkie z beczek po sherry czy porto, goryczkowe z beczek po piwie, winogronowe z beczek po grappie itd.

Także polscy producenci coraz śmielej wprowadzają nowatorskie receptury smakowych ginów. Są to wspomniane receptury 24 Herbs Gin, ale też np. marka Lubuski wprowadziła m.in. smaki: truskawki, jagody, gorzkiej pomarańczy oraz gin starzony, Stock z Lublina ma gin ananasowy czy truskawkowy, Wolf & Oak robi m.in. gin poziomkowy i ananasowy, marka Herbarius z Krakowa oferuje bardzo ciekawe edycje starzone w beczkach po: rumie, bourbonie, tequili, czy bardzo słodkiej sherry pedro ximenez.

Koktajle z ginem

Rzadko próbujemy gin samodzielnie, zwykle stanowi komponent orzeźwiających napojów. Komponując botaniki, aromaty i smak ginu, jego twórca zawsze ma na uwadze, że alkohol ten będzie podawany w koktajlach typu long drink, a zatem ważne jest jak będzie smakował w połączeniu ze swoimi najbardziej typowymi koktajlowymi towarzyszami: tonikiem, lemoniadą cytrynową czy wermutem. Najbardziej klasyczne koktajle z ginem to: gin & tonic, gimlet, negroni, martinez czy gin fizz.

Gimlet

Uważany jest za jeden z najstarszych koktajli alkoholowych, znany już na pewno w XVIII wieku. Do ginu dodaje się soku z cytryny lub limonki. Często używany był podczas dalekich rejsów, a także w tropikalnym klimacie, chroniąc przed szkorbutem i tropikalnymi chorobami, głównie ze względu na bardzo dużą zawartość witaminy C i oczyszczające cechy samego jałowca. Koktajl możemy w prosty sposób przygotować sami – wystarczy do szerokiego kielicha wlać 60 ml ginu, 15 ml soku z cytryny lub limonki i 7 ml syropu cukrowego, oczywiście schłodzić wszystko z kostkami lodu w szejkerze.

Negroni

Ten koktajl narodził się we Florencji na początku XX wieku. Wlejmy do szklanki 30 ml ginu, 30 ml słodkiego czerwonego wermutu i 30 ml Campari, dodajmy lodu, wrzućmy kawałek pomarańczy i orzeźwiający, pachnący ziołami i pomarańczami koktajl gotowy.

Martinez

To bardzo elegancki koktajl, często podawany podczas przyjęć. Jego recepturę opisywano już w XIX wieku. Jest smaczny, słodko-gorzki, z nutą migdałową. Na jedną porcję dajemy 45 ml ginu, 45 ml słodkiego czerwonego wermutu, łyżeczkę likieru Maraschino (można zastąpić słodką wiśniówką) i kilka kropli bitters. Chłodzimy z kostkami lodu w szejkerze i wlewamy do eleganckiego kieliszka.

Rozmowa z przedstawicielami Trend Spirits, właścicielami marki 24 Herbs Botanic Gin

Skąd pomysł na produkcję nowej marki alkoholu?

Jan Łukasiak, prezes zarządu: To bardzo często zadawane pytanie. Gdy rodziła się idea tworzenia marki, często z podziwem i – nie kryję – pewną nawet zazdrością spoglądaliśmy na dokonania liderów polskiego i światowego rynku alkoholi. Mieliśmy jednak ambicję, aby tu, w małej firmie, stworzyć produkt, który będzie mógł bez kompleksów reprezentować polskie wyroby alkoholowe na lokalnych i światowych rynkach. No i spróbowaliśmy!

Dlaczego padło na gin?

JŁ: Gin to tylko wstęp, forpoczta pełnego asortymentu trunków, których produkcję mamy w perspektywicznych planach. Dlaczego właśnie on? Jest trunkiem o dużym potencjale, z wielowiekową tradycją, a jednocześnie inspirującym do eksperymentów, cieszącym się obecnie ciągle rosnącym zainteresowaniem konsumentów. Do tego ze względu na wielkość kategorii produktu nie wymaga bardzo dużego zaangażowania środków finansowych, pozwala natomiast przetestować całość procesów produkcyjnych przed wejściem w kategorie bardziej wymagające.

Zaangażowaliśmy grono specjalistów z wielu dziedzin: enologów, botaników, mistrzów destylacji, zestawiaczy, hutników, marketingowców i wielu innych. W efekcie powstał zespół, któremu przyświecał jeden tylko cel: stworzyć kraftowy gin bliski ideału. Działaliśmy wielotorowo – z jednej strony staraliśmy się osiągnąć idealny smak, z drugiej poszukiwaliśmy odpowiednio atrakcyjnej formy graficznej, wreszcie – last but not least – pamiętaliśmy, jak ważna jest strefa komunikacyjna produktu. Prace trwały prawie rok. Dopiero 94 (!) próba okazała się idealna – smak nareszcie był należycie wyważony, delikatny i zarazem złożony. Do tego staranna, nietuzinkowa szata graficzna, później jeszcze seria testów, aż wreszcie można było rozpocząć produkcję. Wprowadzając nowy produkt, nigdy nie można przewidzieć, z jakim spotka się on przyjęciem. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że w krótkim czasie specjaliści w Polsce i całej Europie zaczęli doceniać nasz 24 Herbs Botanic Gin.

Mamy tu doskonały przykład na to, jak małe przedsiębiorstwa w poszukiwaniu innowacyjnego produktu zwracają się ku mniejszym kategoriom produktowym, rozwijają je, a czasami nawet tworzą nowe, widząc w tym szansę na wyróżnienie, na to, że jakieś novum przyciągnie uwagę coraz bardziej wymagającego konsumenta („O, gin botaniczny?”).

Gdy proces wdrożenia przebiega perfekcyjnie, oferta jest spójna komunikacyjnie, a innowacja zauważona przez konsumenta, produkt zaczyna rotować. Inkubowana nisza zwolna się rozwija, jednak by to było możliwe w dalszej perspektywie, trzeba spełnić jeszcze podstawowy warunek, czyli zbudować dystrybucję.

Owszem, sieci detaliczne dostrzegają potrzebę inspirowania konsumenta, konieczność wyróżniania się asortymentowo czy nadreprezentacji dynamicznie rozwijających się grup produktowych. Jednak to mali przedsiębiorcy w znaczącym stopniu biorą na barki koszty wdrażania i rozwoju innowacji, przyczyniając się do aktywizacji kategorii. Oczywiście, jak to bywa z innowacjami, udaje się nielicznym. Jest jednak chwila na rozwój – czas, by budować markę, by się przygotować, nim wybrana nisza stanie się na tyle duża, że zwrócą na nią uwagę krążące koncernowe rekiny. Dlatego postawiliśmy na gin botaniczny – dawał szansę rozwoju w środowisku o zaniżonej konkurencyjności, ową chwilę czasu, którą za wszelką cenę trzeba było wykorzystać. Mówię w czasie przeszłym, gdyż w ciągu dwóch lat, czyli od chwili wdrożenia naszego ginu, wiele się już zmieniło – duże firmy dostrzegły potencjał „botaniczności” i pospieszyły ze swoimi wdrożeniami.

Czy Wasz gin jest sprzedawany w innych krajach? Jakich? Jak wygląda jego dystrybucja?

Robert Derkacz, dyrektor generalny eksportu: Globalny rynek ginu w 2021 roku osiągnął wartość 14,3 mld USD, a jego przewidywana wartość w 2027 roku to 19,3 mld*. Ze względu na tak ogromny potencjał częścią naszej strategii są rynki eksportowe. Projektując markę 24Herbs, dołożyliśmy wszelkich starań, aby była to oferta, po którą będą sięgać również konsumenci spoza Polski. Innymi słowy, budujemy markę międzynarodową w pełni tego słowa znaczeniu. Dzięki naszym kontaktom biznesowym oraz targom handlowym nasz gin 24Herbs można kupić w takich krajach jak USA, Australia, Niemcy, Holandia, Dania, Litwa, Francja, Izrael. Prowadzimy również zaawansowane rozmowy z partnerami z Indii, Tajwanu, Włoch, Brazylii i Albanii. Produkty są sprzedawane także w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych na lotniskach. W naszych działaniach koncentrujemy się na dystrybutorach, którzy dzięki swemu doświadczeniu i pozycji rynkowej pozwalają nam lepiej zrozumieć rynek lokalny oraz odpowiednio dostosować nasze działania wspierające sprzedaż i dystrybucję. Nawiązaliśmy również relacje z kilkoma sieciami handlowymi, z którymi pracujemy bezpośrednio. Nasz cel na rok 2023 to aktywizacja marki 24Herbs na minimum 20 rynkach eksportowych. Cieszy nas, że oferta, którą stworzyliśmy, spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Przed nami wiele pracy i wyzwań, ale to tylko dodaje energii całemu zespołowi, który pracuje nad rozwojem 24Herbs.

Jak wygląda rynek ginu w Polsce? Jakie jest jego spożycie i sprzedaż?

JŁ: Gin przeżywa obecnie renesans na całym świecie, a także w Polsce. Spożycie jego wzrosło na przestrzeni ostatniej dekady niemal dwukrotnie. Trend wzrostowy nadal się utrzymuje, a w ostatnich latach wręcz przyspiesza. Należy jednak pamiętać, że to stosunkowo niewielka kategoria – sprzedaż ginu wartościowo w Polsce jest ponad 60 razy mniejsza od sprzedaży wódki i przynosi rocznie około 240 milionów złotych, podczas gdy rynek wódki to już ponad 16 miliardów!

Charakterystyczne dla polskiego rynku produktów alkoholowych jest, że za ponad 70% sprzedaży ginu odpowiadają dyskonty i duże formaty, a do tego jeszcze trzeba dodać, że w tym aspekcie rynek ów jest skoncentrowany, gdyż ponad 80% sprzedaży ginu przypada na dwóch liderów i marki prywatne.

Można zatem uznać, że ów „tort” ginowy w przeważającej mierze został już podzielony i niewiele z niego zostało dla startujących producentów, do tego dystrybucja ważona jest mocno hermetyczna i skoncentrowana.

Gdzie natomiast upatrywać źródeł sukcesu ginu?

Jarosław Górka Dyrektor Handlowy Trend Spirits: Najbliższe prawdy wydaje się stwierdzenie, że gin zyskuje na popularności jako produkt zarazem tradycyjny, jak i – w nowych odsłonach – świeży i atrakcyjny, dający możliwość wyboru wielu kompozycji i sposobów podania, nowoczesny, odpowiadający rosnącym aspiracjom i wymaganiom konsumenckim, w opozycji do dotychczasowej kultury picia, głównie wódki, z niejednokrotnie negatywnymi konotacjami. Pozwala na odejście od dotychczasowej rutyny, inspiruje – najpierw liderów opinii, z ponadprzeciętnym koszykiem zakupowym, następnie zaś coraz szersze rzesze smakoszy, doceniających jego walory.

