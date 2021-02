Glenfiddich: kategoria whisky rośnie stosunkowo szybko

Jak rozpoczęła się Twoja współpraca z marką Glenfiddich?

Z marką Glenfiddich współpracuję od 2015 roku. Na początku jako barman i szkoleniowiec na różnych eventach. Przede wszystkim na festiwalach whisky. Od 2015 roku byłem również szkoleniowcem w Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów przy ul. Wspólnej w Warszawie, gdzie uczyliśmy zawodu młodych adeptów barmaństwa. Później przerodziło się to w duży projekt Master Craft Academy. W ciągu roku przeszkoliliśmy ponad 1000 barmanów w całej Polsce. Dzięki temu udało mi się uporządkować wiedzę związaną ze szkoleniami i warsztatami, i wtedy też pojawiła się propozycja ze strony Glenfiddich, żeby zostać ambasadorem marki. Aktualnie nie pracuję jako barman, jednak pasja do tej branży pozostała, także zdarza się mi współpracować z niektórymi lokalami, a współpraca opiera się na degustacjach, występach gościnnych za barem, ale jest to wszystko związane z marką, dla której teraz pracuję.

Jako ambasador spotykasz się z wieloma osobami. Jak według Ciebie jest postrzegana whisky przez ludzi w Polsce i na świecie?

Whisky na świecie jest bardzo doceniana od czasów prohibicji w Stanach Zjednoczonych, a nawet wcześniej od lat 60. i 70. XIX wieku, kiedy to spadła sprzedaż koniaków i brandy. Wtedy weszła w ich miejsce irlandzka whisky. Szkocka z kolei deptała irlandzkiej po piętach i w trakcie prohibicji przejęła numer jeden na świecie, jeśli chodzi o alkohole leżakowane. Obecnie szkocka whisky jest szybko rozwijającą się kategorią, nie tylko ilościowo, ale i wartościowo, co za tym idzie kupujemy również więcej starszych i droższych pozycji.

Jeśli chodzi o Glenfiddich, ta marka jest przykładem szkockiej whisky Single Malt, czyli whisky z jednej destylarni, wyłącznie ze słodu jęczmiennego, nie zawierająca domieszek whisky zbożowej jak w przypadku blended. Natomiast trzeba pamiętać, że to właśnie whisky mieszane budowały świadomość konsumentów na temat tego trunku. I pewnie każdy z nas zaczynał swoją przygodę z whisky od takich marek jak: Grants, Ballantine’s czy Johnnie Walker. I kiedy ta whisky zaczynała nam smakować, wchodziliśmy głębiej w kategorie Single Malt. Glenfiddich jest właśnie taką whisky, po którą bardzo dużo osób sięga jako pierwszą z kategorii Single Malt. W Polsce spośród alkoholi mocnych spożywa się zdecydowanie najwięcej wódki, jednak kategoria whisky rośnie stosunkowo szybko, także jest to dla nas dobry moment, aby edukować konsumentów, żeby podejmowali najlepsze decyzje przy wyborze.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl