Glenfiddich, szkocka whisky typu single malt, odsłania Time Reimagined – kolekcję 50, 40 i 30-letnich whisky. Jest to limitowana seria z ograniczoną liczbą butelek dostępnych w sprzedaży.

Glenfiddich wprowadza na rynek kolekcję 50, 40 i 30-letnich whisky. / fot. materiały prasowe

Limitowana seria whisky od Glenfiddich

Kolekcja Time Reimagined składa się z trzech whisky typu single malt, a każda z nich zdołała uchwycić kawałek historii. Whisky dojrzewały przez dekady, rozwijając rzadko spotykane bogactwo i głębię smaku. Najrzadszym okazem tej wysoce pożądanej kolekcji jest whisky 50 Year Old, dzięki której udało się w zachwycający sposób uchwycić czas równoległy (Simultaneous Time).

Z kolei 40 Year Old reprezentuje kumulatywność czasu (Cumulative Time) – zawiera różne warstwy nagromadzonych aromatów dzięki procesowi starzenia i mieszania kilku rodzajów whisky z poprzednich edycji.

Dopełnieniem kolekcji jest whisky 30 Year Old, będąca ucieleśnieniem zawieszonego czasu (Suspended Time). Chodzi o ten moment, gdy Malt Master (Mistrz Destylacji) podejmuje decyzję o zakończeniu procesu starzenia whisky, bo destylat jest już wystarczająco dojrzały. Efektowne opakowanie zewnętrzne stworzone dla wszystkich trzech whisky wizualnie dekonstruuje i wciela w życie wspomniane reprezentacje czasu w spektakularnej formie. Opakowanie opowiada historię każdego czasu dzięki nieszablonowej, rewolucyjnej technice designu.

Premiera TIME Re:Imagined w Polsce

W ramach promocji TIME:Reimagined marka Glenfiddich zorganizowała 21 października event prezentujący nową serię whisky na polskim rynku. W ramach spotkania odbył się tasting 30 i 40 letniej odmiany whisky dla zaproszonych gości, a całość wzbogacona była o projekcję prac audiowizualnych japońskiego artysty – Ryoichi Kurokawy. Specjalnie na potrzeby wydarzenia przygotowane przez artystę kreacje filmowe zostały dostosowane do unikatowego ekranu sferycznego o średnicy 16 metrów.

Agencja Big Picture odpowiada za kompleksowe przygotowanie strategii komunikacji, działania PR oraz prowadzenie biura prasowego. Organizacją eventu oraz koncepcją kreatywną, w tym przygotowaniem scenografii na wydarzenie, zajęło się studio eventowe Touch Concept.

GLENFIDDICH

Założona w Dufftown w Szkocji przez wizjonera Williama Granta, destylarnia Glenfiddich wypuściła pierwszą serię swoich trunków w Boże Narodzenie 1887 roku. Za sprawą rewolucyjnych metod i praktyk charakterystycznych dla indywidualistycznego podejścia Granta, marka Glenfiddich rosła w siłę przez 130 lat, stworzyła pierwszą szkocką whisky typu single malt promowaną poza granicami Szkocji, aż w końcu została najlepiej sprzedającą się i najczęściej nagradzaną single malt na świecie*. Obecnie Glenfiddich jest sprzedawana w ponad 180 krajach na świecie, a marka pozostała jedną z niewielu destylarni single malt będących własnością wyłącznie rodzinną. Whisky jest nadal produkowana w tej samej destylarni, którą William Grant zbudował własnoręcznie wraz ze swoimi dziećmi.

WILLIAM GRANT & SONS

William Grant & Sons Ltd. to niezależna firma rodzinna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, założona przez Williama Granta w 1887 roku. Obecnie ekskluzywną firmą alkoholową zarządza szóste pokolenie w rodzinie i destylowane są jedne z wiodących światowych marek szkockiej whisky, między innymi najpopularniejsza na świecie single malt Glenfiddich®, rzemieślnicza seria whisky typu single malt The Balvenie® czy trzecia najważniejsza na świecie szkocka whisky blended Scotch Grant’s®, a także inne kultowe marki trunków, takie jak gin Hendrick’s®, Sailor Jerry®, tequila Milagro®, irlandzka whisky Tullamore D.E.W, Monkey Shoulder, Discarded Spirits Co. oraz, najnowsza w portfolio, Drambuie and Hudson.

MANUEL JIMENEZ GARCIA

Manuel Jimenez García jest współzałożycielem i dyrektorem madMdesign, firmy zajmującej się architekturą komputerową z siedzibą w Londynie, współtwórcą marki Nagami, łączącej design z robotyką, z siedzibą w miejscowości Avila w Hiszpanii, a także współzałożycielem Automated Architecture Ltd (AuAr), firmy design-tech z siedzibą w Londynie. Jego dzieło stanowi część ekspozycji stałej w Centrum Pompidou w Paryżu i było wystawiane na całym świecie w obiektach takich jak Muzeum Wiktorii i Alberta (Londyn), Canada’s Design Museum (Toronto), Design Museum (Londyn), Royal Academy of Arts (Londyn), Zaha Hadid Design Gallery (Londyn), Philadelphia Museum of Art oraz Clerkenwell Design Week (Londyn).

Manuel mocno inspiruje się formą opartą na danych pochodzących z natury, co znajduje odzwierciedlenie w jego współpracy z markami takimi jak BMW, Audi, Jimmy Choo, Dior czy British Fashion Council. Zasłynął nie tylko dzięki tworzeniu algorytmów i form reprezentujących naturę, ale także dzięki przekuwaniu jej w nowe kreacje, zawieszone gdzieś pomiędzy tym, co naturalne i syntetyczne. Potrafi stworzyć kształty, których uzyskanie nie byłoby kiedyś możliwe bez zastosowania designu komputerowego i cyfrowego rzemiosła.

