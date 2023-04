Marka Glenfiddich stworzyła pierwszą szkocką whisky typu single malt, która finiszuje w unikalnych beczkach po trunku Awamori. To najnowsza edycja limitowana, w ramach cieszącej się uznaniem Grand Series, będąca połączeniem najświetniejszych smaków ze Szkocji i Japonii.

Glenfiddich przedstawia Grand Yozakura – limitowaną serię whisky. / fot. materiały prasowe

Glenfiddich przedstawia Grand Yozakura – limitowaną serię, która oddaje hołd kulturze japońskiej.

Grand Yozakura to 29-letnia whisky leżakująca w destylarni Glenfiddich w Dufftown. Smak Yozakury dopełniają dębowe beczki służące wcześniej do przechowywania japońskiego trunku o najdłuższej tradycji destylacji – Awamori. Grand Series to linia niezwykłych whisky typu single malt, których proces produkcji charakteryzuje się innowacyjnym i eksperymentalnym podejściem do finiszowania trunku.

Trunek Awamori powstaje z długoziarnistego ryżu indica i tradycyjnie przechowuje się go w glinianych naczyniach, zaś proces dojrzewania zachodzi w dębowych beczkach. Mówi się, że technika wytwarzania tego alkoholu nie uległa żadnym zmianom od 500 lat. Jedynie niewielka część Awamori dojrzewa w drewnianych beczkach, co sprawia, że są one bardzo rzadkim produktem.

Grand Yozakura nawiązuje do Hanami – japońskiego “święta kwitnących wiśni”, kiedy docenia się piękno zmieniającej się przyrody dzięki kwiatom wiśni (sakura). To czas pełen optymizmu, a jednym z najlepszych sposobów na doświadczenie piękna tego wyjątkowego japońskiego święta jest podziwianie iluminacji po zmroku. W Japonii tradycja podziwiania ulotności kwitnienia określana jest jako Yozakura, czyli “nocna sakura”. Podobnie jak ten nieuchwytny moment, w którym można podziwiać piękno natury, połączenie dwóch rzadkich trunków jest nie do odtworzenia i daje szansę choć na chwilę doświadczyć magii zderzenia kultur i smaków.

Zawsze szukamy sposobów na to, by eksperymentować z nowymi finiszami, więc gdy pojawiła się możliwość, by pozyskać rzadkie dębowe beczki po Awamori, dostrzegliśmy w tym szansę na to, aby jeszcze dalej przesunąć granice i pobawić się z tym niezwykle wyjątkowym trunkiem. To pierwszy raz, gdy szkocka whisky typu single malt nabiera finiszu w takich beczkach. Za każdym razem, gdy robimy coś innowacyjnego, pozyskujemy nowe umiejętności, więc jest to ryzyko, które warto podjąć. W przypadku Awamori najpierw dokonaliśmy próby na niewielkiej liczbie młodszych beczek. - powiedział Glenfiddich Malt Master, Brian Kinsman. Awamori jest bardzo podobna do whisky, ma bardzo zróżnicowany zakres smakowy. Odkąd podjęliśmy decyzję o tym połączeniu, dowiedzieliśmy się fascynujących rzeczy o dębie, o tym, jak zmieniał się i dostosowywał poprzez kontakt z innym trunkiem. Sześć ostatnich miesięcy dojrzewania w beczkach po Awamori pozwala dopełnić łagodny profil smakowy Glenfiddich, uwydatniając finisz i wynosząc smak na nowy poziom. Dzięki tej procedurze podkreślamy odczucia smakowe i niezwykłe, ziołowe nuty nieobecne w żadnych innych seriach, ani jakichkolwiek innych trunkach, których próbowałem - dodał.

Opakowanie Grand Yozakura jest ucieleśnieniem spotkania dwóch kultur. Zawiera charakterystyczną ilustrację, stworzoną przez japońską artystkę June, która czerpie z japońskiej kultury i krajobrazów. Butelka zawiera szyte na miarę zamknięcie oraz tradycyjny wiersz nadrukowany na specjalnie zaprojektowanym materiale zewnętrznym.

Grand Series leży u podstaw innowacyjności charakterystycznej dla marki Glenfiddich i Grand Yozakura nie jest tu wyjątkiem. Jest to być może najbardziej przełomowa z dotychczasowych propozycji tej serii, a przy okazji pierwsza z limitowanych edycji. Połączenie dwóch tak rzadkich komponentów sprawia, że trunek jest jeszcze bardziej wyczekiwany i postrzegany jako wyjątkowy. Dzięki niemu podkreślamy innowacyjny charakter marki, która nie przestaje tworzyć kolejnych nowych whisky najwyższej jakości - powiedziała Claudia Falcone, Glenfiddich Global Brand Director.

Limitowana seria Glenfiddich Grand Yozakura dostępna w Polsce. Ile kosztuje butelka whisky?

Glenfiddich Grand Yozakura będzie dostępna w ściśle limitowanej ilości w najlepszych sklepach specjalistycznych, a jej rekomendowana cena detaliczna to 9 900 zł.

Grand Yozakura to najnowszy dodatek do serii, która zawiera także Glenfiddich Grand Cru, whisky dojrzewającą przez 23 lata w amerykańskich i europejskich beczkach dębowych, a następnie finiszowaną w beczkach po francuskich winach cuvée; Glenfiddich Gran Reserva, łagodnie leżakującą przez 21 lat w europejskich i amerykańskich beczkach przed ostatnim rozkwitem w beczkach po karaibskim rumie; oraz Grande Couronne, 26-letnią szkocką whisky dojrzewającą w amerykańskich i europejskich dębowych beczkach, a potem finiszowaną przez dwa lata w skrupulatnie wyselekcjonowanych beczkach po francuskim koniaku.

Noty tastingowe:

Aromat

Intensywne, dojrzałe owoce i karmelizowane migdały. Wspaniałe, bogate noty dębowe ze szczyptą cynamonu i charakterystycznym ziołowym akcentem

Smak

Relaksujące warstwy palonego dębu, kremowego, waniliowego toffee i aksamitnej taniny. Sporadyczne akcenty pikanterii i sorbetu cytrynowego, z chrupiącym zielonym jabłkiem i rozgrzewającymi ziemistymi nutami.

Finisz

Długotrwały dąb

AWAMORI

Awamori to japoński trunek alkoholowy o najdłuższej tradycji destylacji, wytwarzany z długoziarnistego ryżu indica. Produkuje się go na Okinawie, ciągnącej się przez 100 km wyspie na południowym krańcu Japonii, ma on swoją własną tożsamość geograficzną i regionalny charakter. Awamori jest wszechobecna w całej Azji, a tradycyjnie przechowuje się ją w charakterystycznych glinianych naczyniach, zaś dojrzewa w dębowych beczkach.

Specjalne beczki, w których dojrzewa Awamori, są niezwykle rzadkie i niszowe w swojej kategorii, produkuje się je w niewielkiej liczbie. Jedną z charakterystycznych cech Awamori jest słodki zapach, zupełnie jak wanilia lub karmel. Zwłaszcza to dojrzałe Awamori ma słodki i łagodny smak.

GLENFIDDICH

Założona w Dufftown w Szkocji przez wizjonera Williama Granta, destylarnia Glenfiddich wypuściła pierwszą serię swoich trunków w Boże Narodzenie 1887 roku. Za sprawą rewolucyjnych metod i praktyk charakterystycznych dla indywidualistycznego podejścia Granta, marka Glenfiddich rosła w siłę przez 130 lat, stworzyła pierwszą szkocką whisky typu single malt promowaną poza granicami Szkocji, aż w końcu została najlepiej sprzedającą się i najczęściej nagradzaną single malt na świecie*. Obecnie Glenfiddich jest sprzedawana w ponad 180 krajach na świecie, a marka pozostała jedną z niewielu destylarni single malt będących własnością wyłącznie rodzinną. Whisky jest nadal produkowana w tej samej destylarni, którą William Grant zbudował własnoręcznie wraz ze swoimi dziećmi.

WILLIAM GRANT & SONS

William Grant & Sons Ltd. to niezależna destylarnia rodzinna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, założona przez Williama Granta w 1887 roku. Obecnie ekskluzywną firmą alkoholową zarządza szóste pokolenie w rodzinie i destylowane są jedne z wiodących światowych marek szkockiej whisky, między innymi najpopularniejsza na świecie single malt Glenfiddich®, rzemieślnicza seria whisky typu single malt The Balvenie® czy trzecia najważniejsza na świecie szkocka whisky blended Scotch Grant’s®, a także inne kultowe marki trunków, takie jak gin Hendrick’s®, Sailor Jerry®, tequila Milagro®, irlandzka whisky Tullamore D.E.W, Monkey Shoulder, Discarded Spirits Co. oraz, najnowsza w portfolio, Drambuie and Hudson.

