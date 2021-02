Glenfiddich: zmniejszona podaż limitowanych edycji whisky powoduje popyt

W jakim stopniu leżakowanie w różnych beczkach, po wielu innych trunkach, wpływa na końcowy smak whisky?

Każda beczka jest zupełnie inna. Jeżeli whisky leżakowała w beczce po burbonie dostajemy takie aromaty jak: wanilia, toffi, słodycz typu crème brulee. Z kolei, jeśli whisky leżakuje w beczce po sherry jak np. sherry oloroso, to z jednej strony dostajemy takie aromaty jak suszone owoce np. śliwka kalifornijska, gruszki, a z drugiej strony trochę wytrawności, czyli przyprawy korzenne. Wybór beczek po rumie – a rumy zazwyczaj są słodszymi alkoholami – daje inny zestaw smaków jak np. wspomniane już crème brulee, ciastka maślane, czy owoce tropikalne, a nawet sorbet gruszkowy.

Jak podawać tego typu whisky, żeby poczuć te wszystkie aromaty i smaki?

Nie ma jednej złotej zasady. Whisky pijemy, jak lubimy. Jeśli chodzi o takie proste zasady savoir-vivre, to w przypadku degustacji whisky najlepiej degustować ją w temperaturze pokojowej, na czysto, bez żadnych dodatków. Najlepiej w szkle degustacyjnym copita czy glencairn. Natomiast jeśli nie mamy szkła specjalistycznego, wystarczy niewielki kieliszek do wina. Kieliszek tulipanowy, czyli szerszy na dole i zwężający się ku górze, powoduje, że aromaty unoszą się nad samym kieliszkiem i łatwiej jest nam je wydobyć. Ewentualnie może być szklanka tak zwana whisky’ówka czyli old fashioned. Aczkolwiek przez to, że jest prosta lub zwężająca się w dół powoduje, że te aromaty uciekają na boki.

Kluczowe w degustacji whisky jest zbadanie jej koloru i gęstości. Należy spojrzeć, jak trunek wygląda i delikatnie zamieszać nim w kieliszku, co spowoduje, że alkohol osiądzie na wewnętrznej ściance szkła. Później sprawdzamy aromaty. W przypadku 21-letniej whisky Glenfiddich będzie to odrobina wanilii, gruszki, wspomniany wcześniej crème brulee, skórki pomarańczy, tropikalne owoce, skórka z banana czy ananas. Następnie sprawdzamy smak, czyli to, co pozostaje w ustach, posmak i finisz, czyli to, co zostaje w gardle na dłuższy czas. I wtedy możemy ocenić, czy dana whisky nam smakuje czy nie.

