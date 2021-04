Gorycz piwa

Nowe zawody z dostępem do szczepień

Oprócz SAR-Cov-19 wyzwaniem dla branży jest nieprzewidywalność legislacyjna i dodatkowe koszty związane z wprowadzanymi podatkami, opłatami, czy „daninami”.

Rosną również koszty produkcji – surowców, energii i koszty pracy. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost cen piwa, co z kolei ma bezpośredni wpływ na dynamikę kategorii.

Branża piwna docenia zgodę rządu na przedłużenie możliwości odliczenia akcyzy od piw przeterminowanych, gdy jest ono odbierane z gastronomi i utylizowane na koszt producentów.

- Pandemia wciąż gra pierwsze skrzypce jak chodzi o negatywny wpływ na branżę piwną, głównie ze względu na ograniczenia z nią związane, czyli przede wszystkim zamknięcie lokali gastronomicznych, jak również odwołane wydarzenia sportowe, kulturalne, imprezy masowe, brak możliwości spotkań w gronie rodziny czy znajomych - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Mieszko Musiał.

Do tego dochodzi trudna do przewidzenia perspektywa przyszłości, pogarszające się nastroje konsumenckie, które mają wpływ na podejście konsumentów do kategorii oraz nieprzewidywalność legislacyjna.

- Oprócz SAR-Cov-19 wyzwaniem dla branży jest nieprzewidywalność legislacyjna i dodatkowe koszty związane z wprowadzanymi podatkami, opłatami, czy „daninami”, jak czasem się je nazywa – przykładem może być bardzo duża, dziesięcioprocentowa podwyżka akcyzy od stycznia 2020, czy wprowadzona od początku tego roku opłata cukrowa, która ma negatywny wpływ na bezalkoholowe piwa smakowe, które są najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem (wzrost o ponad jedną trzecią w roku 2020) – wskazuje też prezes Browarów Polskich.

Zaznacza, że rosną również koszty produkcji – surowców, energii i koszty pracy. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost cen piwa, co z kolei ma bezpośredni wpływ na dynamikę kategorii.

- Część wolumenów z bardzo poszkodowanego przez Covid sektora gastronomii odrabiamy, jako branża, w rynku detalicznym, choć oczywiście nie jest to możliwe w pełni. Jak wykazał GUS, wolumen produkcji sprzedanej spadł w roku 2020 o 3,8 proc. Optymalizujemy bazę kosztową, starając się za wszelką cenę chronić miejsca pracy – podkreśla Mieszko Musiał.

- Z pozytywów, bardzo doceniamy zgodę rządu na przedłużenie możliwości odliczenia akcyzy od piw przeterminowanych, gdy jest ono odbierane z gastronomi i utylizowane na koszt producentów - dodaje.

Kolejny trudny rok

2021 będzie kolejnym trudnym rokiem dla branży piwnej, a wyzwaniem bezsprzecznie pozostaje pandemia i konsekwencje z nią związane.

- Dla wielu naszych partnerów w branży gastronomii trwająca od roku sytuacja oznacza wielkie problemy, nierzadko bankructwa. Dochodzi do tego niepewność jutra – jak szybko wrócimy do jakiejś formy normalności np. w efekcie powszechnych szczepień. Olbrzymim wyzwaniem pozostaje dobrostan i zdrowie pracowników, ich motywacja i zaangażowanie w niespotykanej jak dotąd i skomplikowanej sytuacji wielomiesięcznej pracy zdalnej, wykonywanej często w trudnych warunkach, choćby ze względu na zamknięte szkoły, przedszkola. Osobną kwestią jest niepokój koleżanek i kolegów, których charakter pracy powoduje konieczność przychodzenia do pracy w browarach, w magazynach, czy w sprzedaży – wylicza Mieszko Musiał.

- Inne wyzwania to wspomniana już niepewność legislacyjna, brak właściwych konsultacji proponowanych rozwiązań. Jednocześnie trudna sytuacja gospodarcza państwa i dziury budżetowe mogą spowodować chęć poszukiwania dodatkowych wpływów i wprowadzanie dodatkowych obciążeń dla biznesu. Obserwujemy również inflację kosztów surowców, energii, i pracy, co przy obniżonych nastrojach konsumenckich zwiastuje kolejny trudny rok, prawdopodobnie ze spadkami wolumenowymi podobnymi do tych obserwowanych w zeszłym roku – ocenia prezes Browarów Polskich.

- Minusów jest sporo, ale staramy się mierzyć z wyzwaniami, często z sukcesem – zapewnia Mieszko Musiał.