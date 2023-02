Grupa Ambra opublikowała raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/2023 przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 12,7%. Było to przede wszystkim efektem wprowadzonych podwyżek cen. Z kolei ilość sprzedanych butelek spadła o 2,4%.

Grupa Ambra podsumowała pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023. / fot. materiały prasowe

Grupa Ambra podsumowała pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023

Wartość sprzedaży głównych marek Grupy rosła ponadprzeciętnie szybko – o 14,6% wartościowo. Największą dynamikę sprzedaży wynoszącą 20,1% miały napoje bezalkoholowe dla dzieci Piccolo i Robby Bubble. Powyżej dynamiki rynku rosła sprzedaż win musujących, szczególnie Dorato w Polsce i Zarea w Rumunii. Nieco wolniej rosła sprzedaż win musujących Mucha Sekt w Czechach. Również bardzo dobre wyniki na tle lekko spadającego rynku miały główne marki win spokojnych - Winiarnia Zamojska, Fresco, Portada czy Cono Sur.

Sprzedaż na najważniejszym dla Grupy Ambra rynku polskim zwiększyła się o 12,2%. Na zagranicznych rynkach działalności Grupy jeszcze szybszy wzrost został osiągnięty w Rumunii, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 12,7% (w walucie lokalnej). Wzrost przychodów w Czechach i Słowacji wyniósł w tym okresie 5,4% (w walucie lokalnej).

Wzrost kosztów zakupu i lekko niższa rentowność

Silnie wzrosły ceny zakupu głównych surowców i materiałów, przede wszystkim butelek. Dynamicznie rosły również koszty transportu, energii i gazu ziemnego. Wprowadzone przez Grupę Ambra podwyżki cen sprzedaży pokryły większą część rosnących kosztów. W efekcie marża zysku brutto spadła o 1,7 punktu procentowego. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy Ambra wyniósł w pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego 78,4 mln zł i był wyższy o 5,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost kosztów działalności spowodował natomiast obniżenie jego rentowności o 1,0 punkt procentowy.

Rosnący zysk netto, wyższe inwestycje i przepływy pieniężne

Zysk netto akcjonariuszy większościowych wzrósł w tym okresie do poziomu 48,8 mln zł, czyli o 6,8%. Szybszy wzrost zysku netto niż zysku operacyjnego wynikał z poprawy wyników spółek ze stuprocentowym udziałem spółki Ambra. Pomimo niepewności w łańcuchach dostaw udało się obniżyć dynamikę wzrostu zapasów w porównaniu do ubiegłego okresu, co pozytywnie wpłynęło na przepływy pieniężne, które były wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego o ponad 9,5 mln zł.

Pomimo pełnego wyzwań otoczenia ekonomicznego Grupa zwiększyła również inwestycje o 21,0% do poziomu 13,3 mln zł przeznaczając je głównie na poprawienie efektywności energetycznej oraz kosztowej produkcji.

„Zakończony rok 2022 był dla naszej branży trudniejszy niż okres pandemii nie tylko pod kątem wyzwań rynkowych, ale przede wszystkim wzrastających kosztów produkcji, co przełożyło się na konieczność wprowadzania podwyżek cen. W tych warunkach potwierdziła się dobra kondycja i wysoka jakość naszych marek i zbudowany przez nas kapitał między produktem a konsumentami. Mamy ambitne plany rozwoju i z optymizmem patrzymy w przyszłość” – podsumowuje Robert Ogór, Prezes Grupy Ambra.

