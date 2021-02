Grupa Ambra ze wzrostem sprzedaży i zysków mimo pandemii w I półr. 2020/2021

W pierwszym półroczu 2020/2021 roku sprzedaż Grupy wzrosła na wszystkich głównych rynkach

działalności i we wszystkich kategoriach produktowych. Dynamika sprzedaży po wyłączeniu eksportu

wyniosła 6,9%, natomiast organiczny wzrost sprzedaży (bez wpływu akwizycji) osiągnął wartość 4,4%.

- Kontynuujemy rozpoczęte inwestycje w naszym zakładzie produkcyjnym w Woli Dużej, budujemy

dystrybucję win i alkoholi premium w Czechach w oparciu o dokonane w zeszłym roku akwizycje,

rozwijamy się na rumuńskim rynku wina pomimo zmiennych warunków makroekonomicznych. Pandemia COVID-19 nie spowodowała, że rezygnujemy z naszej strategii tworzenia produktów o wysokiej jakości, co znajduje potwierdzenie w coraz częstszych wyborach produktów premium przez naszych klientów – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy Ambra.

Na największym rynku działalności Grupy, czyli w Polsce dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży

była niższa od tempa wzrostu całego rynku wina i wyniosła tylko 1,6%. Niższe tempo wzrostu sprzedaży spowodowane było przede wszystkim związanymi z trwającą pandemią COVID-19 ograniczeniami w sprzedaży w gastronomii i niższą odwiedzalnością galerii handlowych. Najlepsze wyniki sprzedaży odnotowały w tym okresie wina spokojne z wyróżniającymi się markami FRESCO, PORTADA czy CONO SUR.

Na zagranicznych rynkach działalności Grupy sprzedaż rozwijała się znacznie dynamiczniej. Wzrost

sprzedaży na rynkach Czech i Słowacji wyniósł w tym okresie 46,0% (w walutach lokalnych). Wzrost

organiczny (z pominięciem efektu akwizycji dokonanych w poprzednim roku obrotowym) wyniósł 25,7%.

Największy wkład w wzrost sprzedaży miały tam wina musujące MUCHA SEKT oraz wina owocowe NAŠ SAD. Wzrost sprzedaży w Rumunii osiągnął 7,9% (w walucie lokalnej), a szczególnie dynamicznie rosła sprzedaż win stołowych marki SANGE DE TAUR (nabytej w lipcu 2019 r.) oraz brandy ZAREA.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 rentowność marży ze sprzedaży była nieco niższa,

co wynikało głównie z osłabienia złotego wobec euro. Niekorzystny wpływ kursów walut na wynik został jednak skompensowany niższymi wydatkami marketingowymi, co zaowocowało wzrostem zysku ze sprzedaży o 2,8%. Wyższe o 8,9% koszty działalności operacyjnej (wynagrodzenia, amortyzacja i

pozostałe) wynikały z akwizycji oraz z podwyżek wynagrodzeń. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

był wyższy o 2,1 mln zł, czyli o 3,8% i wyniósł 58,2 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom

jednostki dominującej wyniósł za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021 35,0 mln zł i wzrósł o 2,0% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego.

