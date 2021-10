Grupa Azoty: utrzymujemy produkcję nawozów, mimo cen gazu

Pomimo rekordowych cen gazu, Grupa Azoty podejmuje wszelkie możliwe działania, aby nie ograniczać produkcji i dostarczać polskim rolnikom nawozy niezbędne do produkcji rolnej - zapewniono.

"Dokładnie rok temu cena gazu za megawatogodzinę kształtowała się na poziomie w okolicach 15 Euro, dziś oscyluje w okolicy 100 Euro za megawatogodzinę, co oznacza wzrost o ponad 560 proc. Zaledwie w ciągu ostatnich 10 tygodni cena wzrosła trzykrotnie, z ok. trzydziestu w okolice stu Euro za megawatogodzinę. Do tych cen należy również dodać znaczący wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, które wzrosły o około 80 proc., z 33 Euro do 60 Euro" - czytamy w informacji.

Rosnące koszty produkcji nawozów

Grupa Azoty wyjaśnia, że gaz oraz ceny uprawnień do emisji CO2 stanowią największą część kosztów przy produkcji nawozów. "Aby nadal utrzymywać produkcję, nieuniknione jest przenoszenie cen gazu i cen uprawnień do emisji CO2 na cenę nawozów. Grupa Azoty wdraża wszelkie możliwe działania, aby odbywało się to w sposób najmniej bolesny dla ostatecznego klienta" - dodają Azoty.

W informacji czytamy, że przy obecnym "historycznie wysokim" poziomie cen gazu, wielu europejskich producentów już zatrzymało lub ograniczyło produkcję.

"Grupa Azoty jest więc obecnie jednym z nielicznych koncernów w Europie produkujących nawozy, który nie zamknął ani istotnie nie ograniczył produkcji w swoich zakładach. Priorytetem dla Grupy Azoty jest w tym momencie zagwarantowanie polskim rolnikom dostępu do nawozów, dlatego w ostatnim czasie Grupa podjęła decyzję o ograniczeniu eksportu i przekierowaniu produktów na rynek krajowy, z wyłączeniem kontraktów wieloletnich" - poinformowały Azoty.

Grupa zaznaczyła, że jej produkcja nawozów "działa w 100 proc." oraz realizuje dostawy do autoryzowanych dystrybutorów, aby "na bieżąco odpowiadać na wysoki popyt na nawozy na krajowym rynku".