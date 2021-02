Grupa Carlsberg opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2020 rok

- Rok 2020 był wymagający dla naszego biznesu, klientów i pracowników na całym świecie. Dokładaliśmy starań, aby pomóc społecznościom lokalnym w tym trudnym czasie, pracując jednocześnie nad osiągnięciem naszych ambitnych celów: redukcji emisji dwutlenku węgla i zużycia wody. Nie pozwolimy, aby COVID-19 zmienił nasz kurs – mówi Cees 't Hart, prezes zarządu Grupy Carlsberg.

– Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów wyznaczonych na rok 2022. Od 2015 r. zmniejszyliśmy emisję CO2 przy warzeniu piwa o 39%, zredukowaliśmy emisję „beer-in-hand” o 7%, a zużycie wody o 18% na każdy hektolitr uwarzonego piwa – dodaje.

W roku zdominowanym przez pandemię Grupa Carlsberg odnotowała 7-procentowy spadek względnej emisji dwutlenku węgla w łańcuchu wartości (emisja „beer-in-hand” – od browaru do momentu, kiedy piwo trafia do konsumenta) za lata 2015-2019 oraz 12% redukcji względnej emisji dwutlenku węgla w browarach Grupy. Natomiast efektywność zużycia wody wzrosła od 2019 r. o 7%.

Najważniejsze osiągnięcia:

• Redukcja emisji CO2 w łańcuchu wartości: nawiązano współpracę z partnerami i dostawcami na każdym etapie łańcucha wartości w zakresie surowców, opakowań i chłodzenia - w celu zidentyfikowania, sprawdzenia i wdrożenia bardziej zrównoważonych rozwiązań. Dzięki temu w latach 2015-2019 udało się zmniejszyć o 7% względną emisję „beer-in-hand”. Grupa Carlsberg jest też na dobrej drodze, aby osiągnąć swoje cele czyli 15% redukcji CO2 do 2022 r. i 30% do 2030 r.

• Ochrona wspólnych zasobów wodnych na kluczowych obszarach:

w 2020 r. rozpoczęto współpracę z firmą Desolenator w Indiach w zakresie zrównoważonego oczyszczania wody z wykorzystaniem energii słonecznej. Dzięki temu mieszkańcy 4-tysięcznego miasteczka mają zapewnione 20.000 litrów wody dziennie. W Wietnamie rozpoczęto współpracę z lokalnymi władzami w celu poprawy infrastruktury, która zapewni dostęp do świeżej wody dla około 20.000 osób.

• Warzenie piwa przy mniejszym zużyciu wody i niższej emisji:

8 browarów należących do Grupy Carlsberg jest już neutralnych pod względem emisji CO2. Od 2019 r. emisja dwutlenku węgla na hl piwa warzonego w browarach Grupy zmniejszyła się o 12%, a zużycie wody o 7%. Testowane są także innowacyjne technologie, takie jak stacja do recyklingu wody w duńskim browarze Fredericia. Dzięki obiegowi zamkniętemu wody wykorzystywanej do procesów produkcyjnych, browar stanie się światowym liderem pod względem efektywności jej zużycia, zmniejszając jej wykorzystanie z 2,9 do 1,4 hl/hl.

