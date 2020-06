Grupa Carlsberg podsumowała trzy lata programu zrównoważonego rozwoju

Zmiany klimatyczne stały się faktem. Ich skutki są odczuwalne zarówno dla ludzi, całej planety, jak i biznesu. Grupa Carlsberg od lat działa na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz angażuje się w inicjatywy, takie jak „Uniting Business and Governments to Recover Better”, aby dzielić się dobrymi praktykami i zadbać, by częścią planów naprawczych po COVID-19 były działania na rzecz klimatu.

Cele „Together Towards ZERO” a dotychczasowe osiągnięcia

ZERO śladu węglowego

Celem Grupy Carlsberg założonym w programie TTZ jest ZERO emisji CO2 w browarach do 2030 r. i stosowanie energii elektrycznej w 100 proc. pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2022 r. Do tej pory udało się globalnie zredukować emisję dwutlenku węgla o 30 proc. w odniesieniu do stanu wyjściowego z roku 2015. Jednocześnie w roku 2019 56 proc. energii elektrycznej pochodziła ze źródeł odnawialnych. Grupa zredukowała także od 2017 r. zużycie węgla o 89 proc. Celem jest osiągnięcie do 2022 r. ZERO węgla przy zaopatrzaniu w energię wszystkich browarów Grupy.

Carlsberg Polska osiągnęła w 2019 r. redukcję CO2 o 6,5 proc. w stosunku do 2015 r. Firmie udało się także zredukować zużycie energii elektrycznej i cieplnej o 2,9 proc. w 2019 r. (por. do 2015 roku).

ZERO marnowania wody

Grupa Carlsberg zamierza ograniczyć zużycie wody w swoich browarach o 50 proc. do 2030 r. z celem pośrednim – o 25 proc. do roku 2022. Grupa intensywnie współpracuje z partnerami z terenów z ograniczoną dostępnością wody (głównie Azja), aby jak najbardziej efektywnie i odpowiedzialnie gospodarować wodą w zlokalizowanych tam browarach.

Na koniec 2019 r. Grupa Carlsberg osiągnęła 12 proc. spadku zużycia wody w odniesieniu do stanu wyjściowego z 2015 r.

W Polsce w analogicznym okresie zanotowano 5,9 proc. redukcji zużycia wody. Zmalało także średnie zużycie wody w browarach Carlsberg Polska na jeden hektolitr gotowego piwa. Przykładowo w Browarze Kasztelan w 2019 r. średnie zużycie wody wynosiło 2,64 hl/hl gotowego piwa (w por. do 3,1 hl/hl w 2018).