Grupa Carlsberg stawia na innowacyjne rozwiązania w opakowaniach. Browar pracuję nad wprowadzeniem na rynek butelki Fibre Bottle, a póki co postawiał na multipack Snap Pack, który zastępuje folię w łączeniu puszek.

Grupa Carlsberg stawia na innowacyjne rozwiązania w opakowaniach. / fot. materiały prasowe

Butelka Fibre Bottle generacji 2.0 to pionierskie rozwiązanie opakowaniowe, składające się z wewnętrznej wyściółki z roślinnego polimeru PEF i zewnętrznej obudowy z włókna drzewnego. Oba materiały są pochodzenia naturalnego i sprawiają, że butelka z wyłączeniem kapsla, jest w pełni bio i nadaje się do recyklingu. Prace nad butelką trwają i póki co nie jest ona jeszcze dostępna w sprzedaży.

Carlsberg stawia na multipack Snap Pack

Z kolei Carlsberg Polska wprowadził na polski rynek nowe rozwiązanie opakowaniowe – SNAP PACK, które zastępuje folię używaną do owijania wielopaków piwa Carlsberg. Snap Pack to multipack, który łączy puszki ze sobą za pomocą punktów klejowych. Snap Pack redukuje zużycie folii aż o 82% i tym samym zmniejsza emisję CO2. Pozostaje tylko folia tworząca rączkę, aby wygodnie przenosić 6-paka w dowolne miejsce.

