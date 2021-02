Grupa Żywiec: 5-proc. wzrost sprzedaży i zysku operacyjnego w 2020 r.

"W 2020 roku mimo wzrostu sprzedaży i przychodów oraz wdrożonych działań oszczędnościowych, negatywne trendy rynkowe, wzrost kosztów produkcji i logistyki oraz zmiany kursów walut wpłynęły negatywnie na wynik grupy. Skonsolidowany zysk operacyjny obejmuje jednorazowy pozytywny wpływ sprzedaży środków trwałych zlokalizowanych w Braniewie" - podała spółka.



Jak napisano, w grudniu grupa sprzedała 100 proc. udziałów w Browarze Braniewo na rzecz firmy Van Pur oraz 100 proc. udziałów w Browarze Zamkowym Cieszyn na rzecz Felix Investments. Ponadto, w następstwie zmian rynkowych i trendów w kanałach sprzedaży, spółka rozszerzyła współpracę z zewnętrznym dostawcą w zakresie obsługi sprzedaży, zwiększając efektywność własnej działalności handlowej.



"Dostosowaliśmy plany operacyjne i marketingowe do nowej sytuacji, co pozwoliło nam zwiększyć sprzedaż i przyspieszyć wzrost segmentu premium (...). W tym samym czasie negatywne zmiany na rynku także nabrały tempa wraz z przeniesieniem przez konsumentów zakupów do mniej rentownych kanałów sprzedaży i wzrostem opakowań jednorazowych. W efekcie koszty produkcji, logistyki i sprzedaży wzrosły aż o 13 proc. Doświadczyliśmy również negatywnego wpływu osłabienia złotówki na zysk netto" - napisał prezes Francois-Xavier Mahot.



Ocenił, że grupa zdecydowała się uprościć biznes, aby obniżyć koszty, poprawić rentowność i umożliwić finansowanie dalszego rozwoju.



"Skoncentrowaliśmy zasoby na kluczowych obszarach, zbywając aktywa niestrategiczne. Wchodzimy w 2021 rok z realistycznym optymizmem, będąc lepiej przygotowani z nową strategią do rozwoju we wciąż niestabilnym otoczeniu" - dodał.