Grupa Żywiec: Epidemia spowodowała konieczność dostosowania komunikacji marek (wywiad)

Portalspozywczy.pl: W mediach pojawiła się m.in. nowa odsłona reklamy Desperados zachęcająca do pozostania w domu. Jak jeszcze pandemia koronawirusa wpłynęła na działania Grupy Żywiec? Co z komunikacją pozostałych marek w tym okresie?

Magdalena Brzezińska, kierownik działu spraw Korporacyjnych w Grupie Żywiec: Epidemia spowodowała konieczność dostosowania komunikacji marek. Poza Desperadosem także nasza flagowa marka dostosowała się do sytuacji, organizując cykl koncertów „Żywiec Męskie Granie w domu”, w trakcie których zachęcaliśmy internautów nie tylko do pozostania w domu, ale też wspierania zbiórki Siepomaga.pl na służbę zdrowia. Ta aktywacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Dostosowaliśmy także spot marki Żywiec, który teraz można oglądać w TV i Internecie „Jak teraz Ż”. Nową aktywację prowadzi także marka Warka „Postaw Warkę bez wychodzenia z domu”.

Jak zatem będzie wyglądać dalsza strategia działania Grupy Żywiec w tym sezonie?

Rzeczywiście działamy dzisiaj w nowej rzeczywistości, ale jest ona tak dynamiczna, że trudno w tej chwili mówić o długofalowych planach.

Prawdopodobnie przez pandemię koronawirusa całkowicie inaczej w porównaniu do poprzednich lat będzie wyglądać tegoroczny sezon piwny. Co to oznacza dla producentów piwa?

W przeciwieństwie do wielu innych krajów w Europie w Polsce piwo najczęściej konsumowane jest właśnie w domu. Z pewnością dotychczas majówka sprzyjała spotkaniom towarzyskim, których obecnie nie ma z powodu ograniczeń, ale trudno przewidzieć jaki to będzie miało wpływ na sprzedaż piwa. Nie wiemy też, jak na sprzedaż wpłyną zmiany wprowadzone od 20.04. w obsłudze klientów w sklepach (więcej klientów jednorazowo w sklepie). Wiele zależy od pogody i temperatury, bo słońce zawsze było najlepszym sprzedawcą.

Czy zamknięte lokale gastronomiczne i cały sektor HoReCa spowodował zwiększoną sprzedaż piwa w detalu? Czy wspomniane picie piwa w domu rekompensuje brak wyjścia do lokalu?

Jako spółka giełdowa możemy mówić tylko o czasie zaraportowanym, czyli o pierwszym kwartale. Druga połowa marca nie jest niestety jednak miarodajna, bo był to czas, kiedy po wprowadzeniu ograniczeń konsumenci masowo zaopatrywali się w dużej ilości w środki pierwszej potrzeby, w tym artykuły higieniczne. Ze względu choćby na zamknięcie lokali gastronomicznych czy ograniczenia w dostępie do sklepów epidemia niesie ryzyka dla branży piwnej, ale może to być bardziej widoczne w drugim kwartale. Obecnie ze względu na wiele niewiadomych i dynamikę rozwoju trudno to wiarygodnie oszacować. My ze swojej strony monitorujemy sytuację i dostosowujemy się do tego, co się dzieje na zewnątrz.

