Grupa Żywiec i Żywiec Zdrój tworzą Koalicję „Dbamy o wodę”

Grupa Żywiec i Żywiec Zdrój powołały Koalicję na rzecz retencji „Dbamy o wodę”, by poprzez edukację i współpracę z podmiotami prywatnymi i publicznymi aktywizować do działania na rzecz ochrony zasobów wodnych Żywiecczyzny. To pierwsze tego typu partnerstwo firm w Polsce.